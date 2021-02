ÃËÀ­¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Ø¤ÎËÜ²»¡ª Âç¤­¤±¤ì¤ÐÂç¤­¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©

「男性の本音は、男性に聞くのが一番」とはかの孔子の残した格言ですが、実際この格言は嘘で僕が考えたものだとしても、言ってることは正しいんですよね。

男性って目の前の女の子を落としたい、エッチしたいと思ったら、自分の真意とは逆のことでも平気で言います。

女性が「太ってるから恥ずかしい」と言っても「大丈夫、俺ぽっちゃり好きだし」とか言ってどうにかしてホテルに誘おうとする生き物です。

「胸がないのが悩み」って言えば、たとえ巨乳好きでも「あ、俺巨乳無理だわ」とも言ってのけます。

ポリシーなんかないのです。目的を前にすると。

だから、あなたの目の前の男性があなたを口説くとき、本当は何を考えているかなんて、本来相手から聞けるものではないということですね。

特におっぱいに対しての本音ほど、聞くのが難しいものはありません。

そこで今回は、一般的に「巨乳はモテる」とされているこの風潮。

これについても、別にそういう限りでもないという男性たちの本音をいくつか書いていきましょう。



目次

大きくて形が悪いなら、小さいほうがいいっすね

まず、男性はやっぱり巨乳好きが多いんです。たしかに。

でもここで言う巨乳って、いわゆる美巨乳。

男性はわがままですからね。大きくてもそれだけではダメって思うんです。

しかしそれを女性に告げると嫌われるだけなので言わないんですけどね。

まあ、みんなそう思っていると考えておきましょう。

巨乳は好きでも、離れ乳だったり垂れ方が顕著だったりすれば、さすがに性欲の塊みたいな男性を除いては、正直萎えます。

そして「これなら貧乳のほうがいいよ」とこっそり思うわけです。まあ、本音なんてこんなもんです。

たまに形がさほど綺麗じゃないのに、自分が巨乳なのでモテていると思い込んでいる女性がいますが、あれも男性が本音を告げないから生まれてしまった被害者なのでしょう。



大きさより乳首の色、サイズが大事

また、こういう話を男性同士でしていると必ず出てくるのが、乳首の色やサイズの重要性です。

これも好みの範疇があって多少意見が割れるのですが、やっぱり色はピンクに近い方がいいという意見が多いですね。

またそのサイズも、せいぜい500円玉ぐらいの直径であってほしい……みたいな声もあるあるです。

個人的には色はさておき、乳輪のサイズは大きくてもそれはそれでセクシーだと思うのですが、やっぱりそこは小さくあってほしいって男性が多数派です。

あ、そうそう。

以前こういう話をしたときに「乳輪は小さいに限る」と豪語していた知人が、そのすぐあとぐらいに乳輪が大きい女性とエッチをする機会があったんです。

そのときこの知人、この女性に対して「俺、乳輪大きい子好きだよ」みたいなご機嫌取りの口説き文句を言っていたんですよね。

男性はマジでチャンスを前にすると、自分のこだわりなんかどうでも良くなるんです。



おわりに

とにかくまとますと、おっぱいは大きい方が人気だけども、大抵の男性は形が悪いぐらいなら小さなおっぱいの方がいいと思っているわけです。

そして乳首の色やサイズもまた、出来れば小さいに越したことはないと思っている男性は多いっちゅうことですね。

「だから何?」って話になっちゃいますが、とにかく男性はそういうことを考えているけど、女性に愛してはあまり正直に言わないよ、ということです。

参考になったのなら幸いです。

(松本ミゾレ/ライター)



