¥³¥ß¥åÎÏ¤Î²ô¤¸¤ã¤ó¡ªÃË¤¬»×¤¦¡ÖÏÃ¤·¾å¼ê¡õÊ¹¤¾å¼ê¡×¤Ê½÷À¤ÎÆÃÄ§
¥â¥Æ¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤È¾å¼ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¡£
ÃËÀ¤«¤é¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬»×¤¦¡ÖÏÃ¤·¾å¼ê¡õÊ¹¤¾å¼ê¡×¤Ê½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥³¥ß¥åÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢£Áê¼ê¤Î¹¥¤¤½¤¦¤ÊÏÃÂê¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë
ÃËÀ¤òÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¹¥¤¤½¤¦¤ÊÏÃÂê¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂà¶þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃÂê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃËÀ¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÏÃÂêºî¤ê¤Ï¡¢¥³¥ß¥åÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á½ÅÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¶òÃÔ¤ä°¸ý¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤
»Å»ö¤Î¶òÃÔ¤äÍ§Ã£¤Î°¸ý¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤ÏÃÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢ÉÔÊ¿ÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¤ò¸À¤¦½÷À¤Ë¤è¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤È²ñÏÃ¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤»Ò¤À¤Ê¡×¤ä¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯
ÃËÀ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯»þ¤Ï¡¢Å¬Åö¤ËÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Êý¤¬¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶½Ì£¿¼¤¯¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢ÏÃ¤¹Êý¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¯»þ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾å¼ê¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£ÌµÍý¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß¤ò¤Ê¤¤
Áê¼ê¤¬¤Þ¤ÀºÇ¸å¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏNG¡£
ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤éÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÓÃæ¤Ç³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÏÃ¤¹Êý¤Ë¤âÉÔËþ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥åÎÏ¤¬¹â¤¤½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÏÃ¤·¾å¼ê¡õÊ¹¤¾å¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤â¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¥³¥ß¥åÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸¡Ë