宝塚をおうちで楽しめる！ オンラインライブ配信が続々登場

緊急事態に宝塚歌劇団OGスターズが立ち上がる

動画配信サービスU-NEXTは昨年より宝塚チャンネルを設置

劇場での観劇は、客と演者のキャッチボールや会場の雰囲気、グッズの購入などワクワク要素が盛りだくさん。しかし気兼ねなく足を運ぶのが躊躇される時代となり、新たに、動画配信サービスを活用したリモートでの演劇鑑賞が意欲的に試みられるようになった。これにより、東京や大阪など大都市でなければなかなか鑑賞できなかった演目を、家に居ながらにしてホームシアターで楽しめるというメリットも生まれた。その取組の一つが、8人の 宝塚歌劇団 OGのスターたちが出演するインタラクティブ・オンライン歌劇第一弾『スウィート・ホット・ロード〜蝶々たちの夢〜』。元宝塚歌劇団雪組娘役トップスター舞風りらをはじめ、椿火呂花、鳴海じゅん、愛田芽久、美乃杏花、綺華れい、珠まゆら、柴友みれいが出演し、演出は岡部優妙。『 名探偵コナン 』、『特命係長只野仁』を手掛けた三上幸四郎の書下ろし脚本で製作された新作である。2月21日よりイープラスのライブ配信サービス「Streaming+」で期間限定にて配信を開始、2月4日よりチケット販売が始まる(https://eplus.jp/shr-st/)。本作品は、大正から昭和にかけて実在した女優・及川道子と推理作家・渡辺温の純愛物語。売り出し中の2人が青山のカフェで知り合い、夢を語る。生まれつき身体の弱い道子は、温が話す物語の世界ではどんな強い女性にでもなることができた。時には未来の世界へ、時にはロマン溢れる過去へと、蝶々たちが誘う「6つの夢」の中で2人は歌い舞う。やがて結婚の約束をする2人だったが……。動画配信サービスU-NEXTでは、昨年8月1日の星組東京宝塚劇場公演『眩耀の谷 〜舞い降りた新星〜』、『Ray -星の光線-』にはじまり、デジタルストリーミングでのライブ配信を続けている。2月6日には、花組の梅田芸術劇場メインホール公演 『NICE WORK IF YOU CAN GET IT』を配信。禁酒法時代のニューヨーク、ロングアイランドを舞台に、贅沢三昧で苦労知らずのプレイボーイ、ジミー( 柚香光 )が、四度目の結婚を明日に控え独身最後の夜を楽しんでいたところ、一見ボーイッシュな風体ながらもチャーミングな女性ビリー( 華優希 )と出会い巻き起こす大騒動を描く。2月8日には、雪組の宝塚大劇場公演 『f f f −フォルティッシッシモ−』〜歓喜に歌え!〜、『シルクロード〜盗賊と宝石〜』の千秋楽を配信。『f f f −フォルティッシッシモ−』〜歓喜に歌え!〜は、フランス革命前後の混沌としたヨーロッパを舞台に、ベートーヴェンが聴力を失い絶望しながらも謎の女と出会い「第九」を完成させるまでを描く、ナポレオンやゲーテらとともに織りなす新しい物語。雪組トップの望海風斗、真彩希帆の退団公演でもあり、第2幕の『シルクロード〜盗賊と宝石〜』とともに圧巻のステージが楽しめる。その後も、宙組『アナスタシア』(2月21日千秋楽)、月組『ダル・レークの恋』(2月27日公演)など続々配信予定だ。【関連記事】