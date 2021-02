「週刊少年ジャンプ」(集英社)連載中の漫画『ONE PIECE』の日本国内累計発行部数が、2月4日発売の最新98巻で4億部に到達。海外累計発行部数(8000万部以上)と合わせ、全世界累計発行部数が4億8000万部を突破した。

【写真】『ONE PIECE』TikTokプレゼントキャンペーン インフルエンサー・ロイ氏の投稿例

本作は、“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”をめぐる海洋冒険ロマン。「ゴムゴムの実」と呼ばれる不思議な実を食べ、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った少年モンキー・D・ルフィが仲間と「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す。

漫画家・尾田栄一郎が「週刊少年ジャンプ」1997年34号より連載を開始し、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録。以降、コミックス初版300万部以上発行の記録を10年以上更新中だ。ギネス世界記録に「最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ(The most copies published for the same comic book series by a single author)」3億2086万6000冊(2014年12月末現在)として認定されている。

98巻では、鬼ヶ島決戦が過熱する中、カイドウの娘ヤマトがルフィとともに戦うことを望む。一方、カイドウは「新鬼ヶ島計画」の全貌を明かし、ビッグ・マムとともに世界を恐怖に陥れる。

98巻の発売を記念して、TikTok内でのプレゼント企画「負ける気がしねェ!!! 麦わらの一味集結 TikTok キャンペーン」が開催中。『ONE PIECE』仕様の期間限定エフェクトを使用して動画を撮影後、ハッシュタグ「#麦わらの一味の負ける気がしねェチャレンジ」を付けて動画を投稿すると、抽選で10名に複製原画がプレゼントされる。実施期間は2月4〜18日。 漫画『ONE PIECE』98巻は、集英社より2月4日発売。