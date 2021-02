3日、第78回ゴールデン・グローブ賞映画部門のノミネーションが発表され、デヴィッド・フィンチャー監督&ゲイリー・オールドマン主演のNetflix映画『Mank/マンク』が作品賞(ドラマ)、男優賞(ドラマ)、助演女優賞、監督賞、脚本賞、音楽賞という最多6部門でノミネートを果たした。コロナ禍で新作の劇場公開が困難だったこともあり、配給別のノミネート数ではNetflixが断トツの22ノミネート、次点でアマゾン・スタジオの7ノミネートとストリーミング会社が席巻する結果となった。

不朽の名作『市民ケーン』誕生の舞台裏を、オーソン・ウェルズ監督と共にアカデミー賞脚本賞を受賞した脚本家ハーマン・J・マンキウィッツの視点でつづった同作。フィンチャー監督は黄金期のハリウッドを、当時の映画を再現したモノクロ映像で描き出した。助演女優賞にノミネートされたのはアマンダ・セイフライド(女優マリオン・デイヴィス役)、脚本賞にノミネートされたのはフィンチャー監督の父親であるジャック・フィンチャーだ。

それに続くのが『シカゴ7裁判』の5部門ノミネートで、こちらもNetflix映画だ。

ハリウッド外国人映画記者協会の投票により選定されるゴールデン・グローブ賞。アカデミー賞に次ぐ権威のある賞として知られる。授賞式は現地時間2月28日に開催される。(編集部・市川遥)

映画部門のノミネーションは以下の通り。

■作品賞(ドラマ)

『ファーザー』

『ノマドランド』

『Mank/マンク』

『プロミシング・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』

『シカゴ7裁判』

■作品賞(コメディー/ミュージカル)

『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

『ハミルトン』

『ミュージック(原題) / Music』

『パーム・スプリングス』

『ザ・プロム』

■男優賞(ドラマ)

リズ・アーメッド 『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

チャドウィック・ボーズマン 『マ・レイニーのブラックボトム』

アンソニー・ホプキンス 『ファーザー』

ゲイリー・オールドマン 『Mank/マンク』

タハール・ラヒム 『ザ・モーリタニアン(原題) / The Mauritanian』



■男優賞(コメディー/ミュージカル)

サシャ・バロン・コーエン 『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

ジェームズ・コーデン 『ザ・プロム』

リン=マヌエル・ミランダ 『ハミルトン』

デヴ・パテル 『どん底作家の人生に幸あれ!』

アンディ・サムバーグ 『パーム・スプリングス』



■助演男優賞

ダニエル・カルーヤ 『ユダ・アンド・ザ・ブラック・メサイア(原題) / Judas and the Black Messiah』

ビル・マーレイ 『オン・ザ・ロック』

レスリー・オドム・Jr 『あの夜、マイアミで』

ジャレッド・レトー 『ザ・リトル・シングス(原題) / The Little Things』

サシャ・バロン・コーエン 『シカゴ7裁判』

■女優賞(ドラマ)

ヴィオラ・デイヴィス 『マ・レイニーのブラックボトム』

アンドラ・デイ 『ジ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ(原題) / The United States vs. Billie Holiday』

ヴァネッサ・カービー 『私というパズル』

フランシス・マクドーマンド 『ノマドランド』

キャリー・マリガン 『プロミシング ・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』



■女優賞(コメディー/ミュージカル)

マリア・バカローヴァ 『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

ケイト・ハドソン 『ミュージック(原題) / Music』

ミシェル・ファイファー 『フレンチ・イグジット(原題) / French Exit』

アニャ・テイラー=ジョイ 『エマ.(原題) / Emma.』

ロザムンド・パイク 『アイ・ケア・ア・ロット(原題) / I Care A Lot』

■助演女優賞

グレン・クローズ 『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』

オリヴィア・コールマン 『ファーザー』

ジョディ・フォスター 『ザ・モーリタニア(原題) / The Mauritanian』

アマンダ・セイフライド 『Mank/マンク』

ヘレナ・ゼンゲル 『この茫漠たる荒野で』



■監督賞

エメラルド・フェネル 『プロミシング ・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』

デヴィッド・フィンチャー 『Mank/マンク』

レジーナ・キング 『あの夜、マイアミで』

アーロン・ソーキン 『シカゴ7裁判』

クロエ・ジャオ 『ノマドランド』

■脚本賞

エメラルド・フェネル 『プロミシング ・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』

ジャック・フィンチャー 『Mank/マンク』

アーロン・ソーキン『シカゴ7裁判』

フロリアン・ゼレール&クリストファー・ハンプトン 『ファーザー』

クロエ・ジャオ 『ノマドランド』

■音楽賞

『ミッドナイト・スカイ』

『TENET テネット』

『この茫漠たる荒野で』

『Mank/マンク』

『ソウルフル・ワールド』

■歌曲賞

「Fight for You」『ユダ・アンド・ザ・ブラック・メサイア(原題) / Judas and the Black Messiah』

「Hear My Voice」『シカゴ7裁判』

「Is Si (Seen)」 『これからの人生』

「Speak Now」『あの夜、マイアミで』

「Tigress&Tweed」『ジ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ(原題) / The United States Vs. Billie Holiday』

■外国語映画賞

『アナザー・ラウンド(原題) / Another Round』(デンマーク)

『ラ・ヨローナ 〜彷徨う女〜』(グアテマラ/フランス)

『これからの人生』(イタリア)

『ミナリ』(アメリカ)

『トゥ・オブ・アス(原題) / TWO OF US』(フランス/アメリカ)

■アニメーション作品賞

『ザ・クルーズ:ア・ニュー・エイジ(原題) / The Croods: A New Age』

『2分の1の魔法』

『フェイフェイと月の冒険』

『ソウルフル・ワールド』

『ウルフウォーカー』