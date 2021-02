シー・シー・ピーが展開する「きゃらニクス」ブランドから「こんがりきゃらメーカー すみっコぐらし」が登場しました!

「すみっコぐらし」のキャラクターたちの絵柄が入った ホットサンドとワッフルが作れます☆

シー・シー・ピー きゃらニクス「こんがりきゃらメーカー すみっコぐらし」

価格:6,930円(税込)

セット内容:本体、ホットサンド用プレート(2枚)、ケーキ用プレート(2枚)、取扱説明書(保証書)

商品サイズ:約幅150×長さ250×高さ110mm

販売店舗:全国の雑貨店、量販店など

大人から子どもまで大人気のキャラクター「すみっコぐらし」のホットサンドとワッフルが作れる、マルチサンドメーカーが登場!

清潔感のある白い本体には、ぎゅっと寄り添う「すみっコ」たちのかわいいイラストがプリントされています。

ホットサンドを作るときには「すみっコ」たちが刻印された「ホットサンド用プレート」を使用。

本体に「ホットサンド用プレート」2枚しっかりセットすることで

「すみっコ」たちのかわいいホットサンドが焼きあがります☆

ホットサンドは食パンがそのまま乗せられる大きめサイズで、耳までまるごと焼き上げられるのもポイントです。

ケーキプレートは「ねこ」「しろくま」「とかげ」「ぺんぎん?」「とんかつ」5種の抜型になっています。

ワッフルやケーキなどを作りたい時は、「ケーキ用プレート」2枚を本体にセットします。

ワッフルのほか、生地にチョコレートやカスタードを入れて様々なケーキのアレンジレシピも楽しめます☆

使い終わったあとは、プレートを外して丸洗することも可能。

タイマー付きで、忙しい朝食作りなどにも大活躍すること間違いなしです☆

「すみっコぐらし」のホットサンドやケーキが作れる、家庭用マルチサンドメーカー。

「こんがりきゃらメーカー すみっコぐらし」は、全国の雑貨店、量販店などにて順次販売中です☆

「すみっコぐらし」関連のグッズ一覧

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright © 2021 Dtimes All Rights Reserved.