1月公開作の1位は『 銀魂 THE FINAL』(12.7億円)。人気マンガをアニメ化した劇場版3作目。19年6月に最終回を迎えた原作のラストをベースに、最大の敵・虚との死闘を描く。入場者プレゼントとしてアニメ『銀魂』の名エピソードと『銀魂 THE FINAL』の名シーンをフィルム風シールにして配布。さらに、第1週には原作者・空知英秋が描きおろした『鬼滅の刃』の「炭治郎&柱イラストカード」、第2週には空知英秋が描きおろした『銀魂 THE FINAL』など、週替わりのプレゼントも配布した。