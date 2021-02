Electronic Artsは2月3日(水)、サービス提供中のバトルロワイヤルFPS『Apex Legends』のNintendo Switch版を3月10日(水)に配信すると発表した。さらに3月18日(木)には、シーズン7までの全てのキャラクターやレジェンダリースキン、ゲーム内通貨などがセットになったNintendo Switchパッケージ版「Champion Edition」が発売予定だ。

『Apex Legends』は、Electronic Artsが提供する基本プレイ無料のバトルロワイヤルFPS。3人1組のスクワッドで主にプレイすることが特徴で、『タイタンフォール』と同世界を舞台にデスゲーム「Apex Game」に参加する特殊能力者たちの戦いが描かれる。

Nintendo Switch版のリリースを記念して、Nintendo Switchプレイヤーにシーズン8のバトルパスレベルが30付与されるほか、発売後2週間の間、SwitchユーザーはダブルXPを獲得できる。なお、クロスプレイにも対応している。

2月3日(水)より始まった「エーペックスレジェンズ シーズン08 メイヘム」には、新レジェンドとして爆発物をこよなく愛する男「ヒューズ」が登場。さらにシーズン7にて姿を消した人気マップ「キングスキャニオン」が「破滅のキングスキャニオン」として再登場している。

また、『Apex Legends』公式ラインアカウントの開設も発表された。ゲームの最新情報やトレーラーの公開などをお知らせしてくれるとのことなので、忘れず友だち追加しよう。

Nintendo Switch版『Apex Legends』は他機種と同じく基本無料でプレイ可能。Nintendo Switch版『Apex Legends Champion Edition』は税込4300円となっている。

リリース全文は以下のとおり。

PRESS RELEASE

2021 月 2 月 1 日 Electronic Arts

新レジェンド“ヒューズ”の登場をはじめ、新コンテンツを追加

日本国内で再生回数 1000 億回を誇る「Apex Legends」が 新シリーズ「エーペックスレジェンズTM シーズン 08 -メイヘム」を日本時間 2021 年 2 月 3 日より開幕 3 月 10 日(水)より、Nintendo SwitchTM版がニンテンドーe ショップで配信開始 パッケージ版 Champion Edition の店頭販売も 3 月 18 日(木)より開始予定

ゲームを通して世界にインスピレーションを与えることを掲げ「Apex Legends」、「FIFA 21」をはじめとするゲームの企画・ 開発・販売を行う Electronic Arts(以下、EA)は、日本時間 2021 年 2 月 3 日(水)に「Apex Legends」の新シリーズ 「エーペックスレジェンズTM シーズン 08 -メイヘム」を開幕します。新シーズンには、新たに参戦するレジェンド“ヒューズ”をは じめ、新シーズンならではの武器、バトルパスなど恒例の新コンテンツを追加。また同日には「Apex Legends」の公式 LINE アカウントが新設され、最新情報を発信する場として活用していきます。

すべてのプラットフォームで利用可能な Apex Legends ですが、3 月 10 日(水)よりシリーズ初となる Nintendo Switch 版がニンテンドーe ショップより配信開始となり、3 月 18 日(木)には Champion Edition の Switch 用パッケージ版が店頭 で販売される予定です。Nintendo Switch 版 Apex の発売を記念して、すべての Switch プレイヤーにシーズン 8 のバト ルパス 30 レベルが付与されます。また、発売後 2 週間にわたり、Switch でプレイするとダブル XP が獲得できます。

新シーズン「エーペックスレジェンズTM シーズン 08 -メイヘム」が開幕

「Apex Legends」の新シーズンとなる「エーペックスレジェンズTM シーズン 08 -メイヘム」の配信が日本時間 2021 年 2 月 3 日(水)より開始されます。新シーズンでは、 レジェンド“ヒューズ”と、武器「30-30 リピーター」が登場。ヒューズは自信家で後先 考えないきらいがあり、とりあえず叩きのめしてから問いかける「口より手が出る」タイプ のキャラクターとなっています。

ほかにも、「Apex Legends」の最初期から人気を集めていながら、シーズン 7 で姿を消した「キングスキャニオン」のマップ が改編され「破滅のキングスキャニオン」として復活するなど、様々な新展開が盛り込まれているシーズン 8。詳細は、下 記特設サイトよりご確認ください。また今回初となる「日本語吹き替え版」の公式トレーラーもあわせてぜひご覧ください。

■「Apex Legends シーズン 8 -メイヘム」公式サイト

https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/season-8

■「Apex Legends シーズン 8 -メイヘム」公式トレーラー(日本語吹き替え版)

https://www.youtube.com/watch?v=_yhSlr-mDno

© 2021 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.

新シーズンの開幕に続いて、Nintendo Switch での配信も 3 月 10 日(水)よりスタート予定

これまで PlayStation®4、PlayStation®5、Xbox One、Xbox Series X|S、Origin (PC)、Steam(PC)にて展開されてきた基本プレイ無料のバトルロイヤルゲーム「Apex Legends」が、ニンテンドーe ショップでの配信を 3 月 10 日(水)より開始予定です。

3 月 18 日(木)には Switch 版のパッケージソフトウェア「Apex Legends: Champion Edition」が店頭にて発売開始されます。法人限定特典が含まれる本パッケージの詳細 は、各販売店のホームページよりご覧ください。なお、Nintendo Switch 版 Apex の発売 を記念して、すべての Switch プレイヤーにシーズン 8 のバトルパス 30 レベルが付与され ます。また、発売後 2 週間にわたり、Switch でプレイするとダブル XP が獲得できます。

■希望小売価格 4,300 円(税込み)

■発売開始日

デジタル版:2021 年 3 月 10 日(水)

パッケージ版:2021 年 3 月 18 日(木)

■「Apex Legends」ゲームディレクター チャド・グレニア氏によるコメント:

皆さん、こんにちは!「Apex Legends」ゲームディレクターのチャド・グレニアです。

本日は皆さんに嬉しいお知らせがあります。2021 年 3 月 9 日(日本時間 10 日)に、Apex Legends がついに Nintendo Switch へ登場することが決定しました。Apex Legends が搭載可能な最小画面となる Nintendo Switch への進出は、 Panic Button とのパートナーシップにより実現できました。Switch 版のデビューを通じて、移動中も Apex Legends をプレ イできるようになります。新たなプラットフォームでもこれまで通りのゲーム体験を提供できることは、開発チームにとって誇らしい成果です。

Switch 版でもクロスプレイや各シーズンコンテンツアップデートといった、他プラットフォーム同様の機能がサポートされます。 Switch ユーザーが新しく仲間入りすることをとても楽しみにしています。引き続き、シーズン 8 や Apex Legends にまつわる 最新情報もご期待ください!

ではレジェンドの皆さん、アリーナでお会いしましょう!

「Apex Legends」最新情報を配信する公式 LINE アカウントを開設

これまで公式サイト、YouTube、Twitter で最新情報を発信してきた「Apex Legends」です が、新たに公式 LINE アカウントを開設します。ゲームに関する最新情報をはじめ、グローバル 版・日本版トレーラーの公開、国内インフルエンサーとのコラボコンテンツ、プレイヤーに役立つ ヒントなど、Apex Legends ユーザーにいち早く情報が伝わるようになります。

※日本時間 2 月 3 日(水)開設予定

© 2021 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.

Apex Legends とは

Apex Legends は、Respawn Entertainment が開発し、販売元 Electronic Arts より 2019 年 2 月 5 日に配信が開始された基本プレイが無料のバトルロイヤルゲー ム。日本国内で再生回数 1000 億回を突破する大ヒット作品となっており、プレイさ れている世界各国のうち、日本は米国に次いで第 2 位の市場となっています。また、 昨年発表された PlayStation Partner Awards 2020 Japan Asia にて、スペシャル アワードを受賞しています。

■公式サイト:https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends

Electronic Arts とは

Electronic Arts は、コンソール、PC、モバイルゲームの大手パブリッシャーです。私たちは Play を通じて世界を刺激する ことを目指しています。

■会社概要:https://www.ea.com/ja-jp ■ゲーム一覧:https://www.ea.com/ja-jp/games