ËÌÀî·Ê»Ò¡ßÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¸ø³«¤Ë¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë¡¢¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥ô¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È
±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥ô¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤êÀ²¤ì´Ö¤Î¹¤¬¤Ã¤¿Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ë¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤è¤¤¤èÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¸ø³«¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö2019Ç¯¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Íè½µ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¤É¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼ç±é¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÄé¹¬É§´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤ê¡¢¶¦±é¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤ä·¦ÄÍ¡ÊÍÎ²ð¡Ë¤µ¤ó¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í»É·ãÅª¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ëÉ½¾ð¤Ç°§»¢¡£
ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤³¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ï¡¢ÅÔÆâÍ¿ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢±ï·ë¤Ó¤ä¾¦ÇäÈËÀ¹¤ò¡Ä¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉ÷¤ËÏÃ¤·»Ï¤á²ñ¾ì¤ò¤Ê¤´¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁá¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¸¤ó¤ï¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î°ÎÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Äé´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤¾¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
Á°Æü¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦Uru¤Ë¤è¤ëÁÞÆþ²Î¡ÖÌµµ¡¼Á¡×¤Ë¾è¤»¤ÆËÜÊÔ±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ËÌÀî±é¤¸¤ëÍ³µª¤ÎÄ¹¤¤È±¤ò¡¢ÃæÂ¼±é¤¸¤ë²àÍÕ¤¬ÀÚ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÂ¼¤¬¡ÖÈ±¤òÀÚ¤ë¤È¤³¤í¹¥¤¤Ç¤¹¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤±¤É´±Ç½Åª¤Ç¡£È±¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·Ê¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¯¤Î¤ò»Ò¶¡¤¬¾²²°¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÊÆ¬¤ò¤¯¤¤¤Ã¤È¡ËÄ¾¤·¤¿¤é¾Ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡¢ËÌÀî¤â¡Ö1²ó¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²áµî¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÍ£°ì³Ú¤·¤¤¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¡¢È±¤òÀÚ¤Ã¤¿¸å¤Ë2¿Í¤Ç¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ëÃ»¤¤¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤ò³«¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î°ìÏ¢¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÌÀî¤ÈÃæÂ¼¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ËÌÀî¤ÏÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ°¤¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê°ì¸À¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤È¥×¥é¥ó¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤â¤¹¤°¤ËÎÃ¤·¤¤´¶¤¸¤Ç½ÐÍè¤ë¡£ÀëÅÁ¤â¤¤¤í¤¤¤í°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÂæËÜÆÉ¤ó¤À¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ê¤¤¡£¡Ø³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥É¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤ë¤È»ä¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¤Ç¯¤À¤±¤É¤ª·»¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀëÅÁ¤ò¤·¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÃæÂ¼¤ÏËÌÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¤Ï¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸½Âå¤ËÆþ¤ë¤ÈÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌòºî¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö·Ê¤Á¤ã¤ó¼«¿È¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ÈÊÌ¿Í¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇËÍ¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÃµ¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ê¤Á¤ã¤ó¤ÈË§º¬¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¹½¤¨¤¿¥ß¥Ã¥È¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤È¤¯¤ë´¶¤¸¡£¤½¤ì¤¬¥×¥í¤À¤Ê¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ËÌÀî¤Ï¡ÖÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¯¡¢È´¤¤É¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç´ïÍÑ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤¬¡¢ÌÀ¼£30Ç¯¡Ê1897Ç¯¡Ë°ÊÍè124Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2·î2Æü¤ÎÀáÊ¬¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Îñ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½üºÒ¾·Ê¡¤Î¡ÉÊ¡¤ÏÆâ¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Öº£Ç¯¾·¤Æþ¤ì¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¡¢ËÌÀî¤¬¡ÖºòÇ¯¤Ï¥³¥í¥Ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ÊÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¿´ÇÛ»ö¤Ê¤¯Êë¤é¤·¤¿¤¤¡£µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯±Ç²è´Û¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤â¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤¬Áá¤¯Íè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÂ©¤Î¹ç¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤âÈï¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤ª¶â¤ò¾·¤Æþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥ô¡Ù¤Ï2·î11Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2021¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥ô¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É