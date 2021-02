先週末(1月29日〜1月31日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、デンゼル・ワシントン、ラミ・マレック、ジャレッド・レトー共演のスリラー映画『ザ・リトル・シングス(原題) / The Little Things』が興行収入470万ドル(約4億9,350万)で首位デビューを果たした。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル105円計算)

3人のオスカー俳優が集った『ザ・リトル・シングス(原題)』は、シリアルキラーを追う保安官(デンゼル)と捜査官(ラミ)の姿を描いたネオノワール・クライムスリラー。第一容疑者となる怪しげな男をジャレッドが演じている。『ウォルト・ディズニーの約束』のジョン・リー・ハンコック監督作。

同作は米ワーナー・ブラザース配給作であるため、劇場公開と同時にワーナーの動画配信サービス「HBO Max」でも配信されたが、コロナ禍におけるR指定映画では最大のオープニング興収を記録した。「HBO Max」は『ワンダーウーマン 1984』と同様、『ザ・リトル・シングス(原題)』を実際にどれだけの人が「HBO Max」で観たかについては発表していないが、週末に同プラットフォームで最も観られた映画となったという。ワーナーはコロナ禍における特別措置として、今年公開の新作全17作を、劇場公開と同日から「HBO Max」でも1か月に限って追加料金なしで配信すると発表している。(編集部・市川遥)

1月29日〜1月31日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『ザ・リトル・シングス(原題) / The Little Things』

2(2)『ザ・クルーズ:ア・ニュー・エイジ(原題) / The Croods: A New Age』

3(3)『ワンダーウーマン 1984』

4(1)『ザ・マークスマン(原題) / The Marksman』

5(4)『モンスターハンター』

6(5)『この茫漠たる荒野で』

7(7)『プロミシング・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』

8(6)『ファタール(原題) / Fatale』

9(8)『アワー・フレンド(原題) / Our Friend』

10(9)『ザ・ウォー・ウィズ・グランパ(原題) / The War with Grandpa』