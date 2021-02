欅坂46「THE LAST LIVE」ブルーレイ＆DVD発売決定

2020年10月に開催した欅坂46のラストライブ「THE LAST LIVE」が3月24日に映像パッケージとして発売されることが決定した。

【写真】欅坂46が5年間の歴史に幕「欅坂46が大好きです」<欅坂46 THE LAST LIVEフォト集>

2016年4月に「サイレントマジョリティー」で鮮烈なデビューを果たし、以降も常に革新的なアイドル像を提示し続けてきた欅坂46。「THE LAST LIVE」は2020年10月12日、13日の2日間にわたって無観客配信ライブとして開催し、その姿は約57万人のファンが配信で目に焼き付けており、パッケージ化が待望されていた。

本来はファンで埋め尽くられるはずだった広大な会場をフルに活用した舞台セットで2日間全く異なるセットリストのライブを展開し、プロジェクションマッピングや水を使った演出などさまざまなアプローチでパフォーマンスした本公演。

2日間の公演と、ラストライブに向けた舞台裏に密着したドキュメンタリー映像「Documentary of THE LAST LIVE〜欅坂を登った者たち〜」を収録した完全生産限定盤と、各日それぞれの公演を収めたパッケージをそれぞれDVD、ブルーレイで発売する。

欅坂46メンバーそれぞれが5年間分の思いを込めた、笑顔と涙あふれた圧巻のライブパフォーマンスと、新たな旅立ちとして披露した櫻坂46の初パフォーマンス。収録曲など詳細は櫻坂46オフィシャルサイトをチェックしよう。

欅坂46「THE LAST LIVE」は3月24日発売。