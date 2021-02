女戦士からルシファーに！『ゲーム・オブ・スローンズ』キャストがNetflixによるDCコミックスのドラマ版で再共演！

ドラマ『アメリカン・ゴッズ』や『グッド・オーメンズ』の原作者ニール・ゲイマンが手掛けたDCコミックス「サンドマン」をドラマ化する『The Sandman(原題)』。Netflixが製作するドラマ版で、米HBOの大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のキャスト二人が再共演を果たすことが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

コミックス版「サンドマン」は、現代フィクションや歴史ドラマ、そして伝説などが織り交ざった現代神話のダークファンタジーで、主人公はモルフェウスなどの異名を持つドリーム。彼は夢が具現化した存在であり、ドリームと彼の兄弟たちは世界の誕生と同時に生まれたとされている。

全11話となるドラマ版では、原作者のゲイマンとデヴィッド・S・ゴイヤー(『ダークナイト』)が製作総指揮を務め、アラン・ハインバーグ(『ワンダーウーマン』)が脚本とショーランナーを担う。

この度、ドラマ版で再共演することになった『ゲーム・オブ・スローンズ』のキャストは、女戦士ブライエニーを演じたグウェンドリン・クリスティーと、タイウィン・ラニスターを演じたチャールズ・ダンスだ。

グウェンドリンは地獄の支配者であるルシファーを演じる。このゲイマンが生み出したルシファーは、米FOXからNetflixへ移った人気ドラマ『LUCIFER/ルシファー』の主人公ルシファー・モーニングスターのモデルとなったキャラクターだ。

チャールズが演じるのは、"山師、脅迫者、魔術師"と紹介されているロデリック・バージェス役。コミックスではロデリックによる不正な取引で、すべての物語が動き始める。そして、主人公ドリームにキャスティングされたのは、英国俳優トム・スターリッジ。トムは英ドラマ『ホロウ・クラウン/嘆きの王冠』や映画『メアリーの総て』、『ベルベット・バズソー:血塗られたギャラリー』などに出演している。

その他には、ヴィヴィアン・アチャンポン(『魔女がいっぱい』)が、ドリームの領域の主任司書で、彼が最も信頼している仲間の一人であるルシエンヌ役で出演。"世界が持っているすべてのものを味わいたい逃亡した悪夢"と称されているコリンシアン役には、ボイド・ホルブルック(『ナルコス』『ザ・プレデター』)がキャスティングされている。そして、アシム・チャウドリー(『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』)とサンジーヴ・バスカー(『埋もれる殺意』)が、それぞれ"最初の犠牲者"となるアベルと、"最初の捕食者"となるカイン役を演じる。

ドラマ版『The Sandman』は、年内にNetflixで配信予定。(海外ドラマNAVI)

