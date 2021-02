映画『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』より、ビジュアルと予告編が解禁。予告編では、これまで舞台が「夢」ということ以外は謎に包まれていた本編のストーリーが明らかにされている。

【動画】『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』予告編

『魔進戦隊キラメイジャー』は、スーパー戦隊シリーズ44作目にして令和初のスーパー戦隊。“宝石+乗り物”という斬新なモチーフで「人が輝いて生きること」を物語のテーマに、人々から希望や輝きを奪おうとする闇の軍団と戦う、シリーズ史上最もキラキラしたヒーローだ。その劇場版となる本作は、『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE』『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE』と3本立てで、『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』として2月20日より公開される。

ビジュアルは、キラメイレッドが、ミンジョの持つ宝石から飛び出したかのような躍動感あふれる姿で描かれたもの。その周りにはキラメイジャーと魔進たち、さらにはヨドン軍の敵までもが勢ぞろい。夢の中で繰り広げられる目まぐるしいドタバタ劇を予感させるとともに、横に添えられた「夢の中でもキラメこうぜ!」というコピー通り、「キラメイジャー」らしいどこか楽しそうな雰囲気に満ちたビジュアルに仕上がっている。

予告編は、眠りについた人々が夢から覚めないという事件が発生する場面からスタート。眠ってしまった人々の顔には謎の模様が浮かび上がり、苦しそうな様子。原因は、夢の世界を共有できる宝石“ドリームストーン”にかけられてしまった呪い。瀬奈(新條由芽)、時雨(水石亜飛夢)、小夜(工藤美桜)、マブシーナは、ドリームストーンを悪用した夢を操る魔女ミンジョ(壇蜜)によって夢に閉じ込められてしまった人々、充瑠(小宮璃央)、為朝(木原瑠生)、宝路(庄司浩平)、そして魔進ファイヤと魔進ショベローを救うべく夢の世界へ。

夢の舞台は、地球、クリスタリア、さらにヨドンヘイムまで及び、彼らは小さくなって金魚のようにすくわれたり、かき氷機で頭を挟まれたり、武器がアイスになったりと、現実ではありえないことばかりが起こる、トラブル続きの大冒険を繰り広げていく。果たしてキラメイジャーたちは、ミンジョを倒し、夢の世界に閉じ込められた人々と仲間を救い出すことができるのか。彼らの運命の行方に興味が高まる、アクションシーンも満載のにぎやかな予告編となっている。 『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』は、『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE』『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE』と3本立てで、『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』として、2月20日より全国公開。