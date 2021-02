【今週スタートの海外ドラマ】アガサ・クリスティー好き必見の新作や『シェイムレス』シーズン10が日本初上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はオスカー女優のケイト・ブランシェットが主演する日本初放送ドラマをはじめ、『グレイズ・アナトミー』のキャサリン・ハイグルが久々に主演を務める新シリーズがスタートとなる。お見逃しなく!

今週スタートの新作&新シーズンは以下の通り。

■2月3日(水)

(チャンネル銀河)

ウクライナ発のハイクオリティドラマが日本初放送! 舞台はクリミア戦争終結後のロシア。厳しい農奴制の中で、数々の困難を乗り越えていくカテリーナの愛と自由への道のり、そして鎖のごとく束縛された愛をドラマティックに描く。

『ファイアフライ通り』(Netflix)

同名ベストセラー小説の実写化で、1974年に出会ってから親友となったタリーとケイトの30年にわたる複雑ながらも変わらない絆を中心に描かれる。

出演は『グレイズ・アナトミー』のイジー・スティーヴンス役で知られるキャサリン・ハイグルと、『ママと恋に落ちるまで』のステラ役や『scrubs 〜恋のお騒がせ病棟』のエリオット役で人気を博したサラ・チョーク。

『シェイムレス10 俺たちに恥はない』(WOWOW)

シカゴ郊外を舞台に、格差社会をたくましく生き抜く、過激な一家の愛と笑いのホームドラマの最新シーズン。

前シーズンで長女フィオナ役のエミー・ロッサムと共に降板を発表していた次男イアンを演じるキャメロン・モナハン。一度はシリーズを去ったものの、このシーズンにて復帰を果たしている。なお、次のシーズン11がファイナルだ。

■2月5日(金)

『インビジブル・シティ』(Netflix)

ブラジル製作のNetflixオリジナルシリーズ。環境保護の警察官が、リオデジャネイロのビーチに出現した奇妙な川イルカの死骸と愛する妻の死とのつながりに気づいた時、ブラジルの伝説上の生き物が生息する秘められた世界が明らかになる。

■2月6日(土)

『バイオニック・ジェミー』(AXN)

第1〜3話先行放送。70年代に爆発的なヒットを飛ばした大人気ドラマ。サイボーグ化された地上最強の美女が事件を解決する!

本シリーズ放送後、世界各国での人気は絶大でジェミー役のリンゼイ・ワグナーは本作でエミー賞主演女優賞を受賞し、一躍人気スターの仲間入りを果たした。AXNでの本放送は2月25日(木)よりスタート。

『ミセス・アメリカ〜時代に挑んだ女たち〜』(WOWOW)

『アビエイター』(助演女優賞)と『ブルージャスミン』(主演女優賞)でアカデミー賞に2度輝いたケイト・ブランシェットをはじめ、『ダメージ』のローズ・バーン、『アメリカン・ホラー・ストーリー』のサラ・ポールソンら実力派女優陣が豪華競演!

アメリカで大きな議論となった合衆国憲法に男女平等を書き込む修正条項「ERA」に対し、賛成派と反対派は価値観の衝突による"文化戦争"を互いに繰り広げる。

■2月7日(日)

『ダブリン 悪意の森』(AXNミステリー)

アガサ・クリスティーシリーズで知られる脚本家サラ・フェルプス(『そして誰もいなくなった』『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』)が手掛ける最新英国ミステリー。

早朝、キャシーは発見された女性の刺殺体が自分と瓜二つであることに動揺する。偶然とは思えない奇妙な一致が次々と明らかになるとともに、キャシーの秘密もひも解かれていく。一方、ロブは、次なるターゲットであるカハルを容赦なく問い詰め、事件の真相に迫っていく。

