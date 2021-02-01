¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯£¹£±£²É¼¤Çºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔµÄÁª¤ËÅöÁª¡ª¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ï¤Ë¤«¤à
¡¡¸ÄÀÇÉ¸õÊä¤¬Â¿¿ô¡¢Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔµÄÁª¤¬£³£±ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¡£Äê¿ô£²£¶¤ËÂÐ¤·¡¢£³£¶¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢²Î¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£µÈÖÌÜ¡ÊÆÀÉ¼¿ô£¹£±£²É¼¡Ë¤Ç³ê¤ê¹þ¤ßÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÇËÅ·¹Ó¤Ê»ÔµÄ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¸µ¹õÉþ¡¢¸µ³ÊÆ®²È¡¢²Î¼ê¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡£ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ê£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ë¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ð¥º¤ê¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡ÖÊÙ¶¯ÉÔÂ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯£±²ó¡¢µÄ°÷¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢£´Ç¯´Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁªµó½øÈ×¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¸«¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉõ°õ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌëÏª»à¶ì¡×¤Î¤Î¤Ü¤ê¤Î²£¤ËÆÃ¹¶Éþ»Ñ¤Ç±ØÁ°¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¥µ¥¤¥ó¹¶¤á¤ËÁø¤¦¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÀ¤Âå¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÂ¹¤¬¥¢¥Ê¥¿¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÆü¡¹¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²ò¶Ø¡£±ØÁ°¤Ï£±£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ°½°¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÂçÈ¾¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡ÖÎä¤ä¤«¤·¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎéµ·Àµ¤·¤¯¡¢¼ÂÄ¾¤Ê¿ÍÊÁ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¯Ä°½°¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«É¼Î¨£¹£·¡ó¤Ç¤âÅö³Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¸õÊä¼Ô¤¬¿ôÉ¼º¹¤Ç¤Ò¤·¤á¤¯Âç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸áÁ°£±»þ¤ËÅöÁª¤¬³ÎÄê¡£ÁáÂ®¡¢¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¤Ï¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£