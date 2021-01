嵐の2020年12月31日の活動休止までの姿を追い続けたNetflixオリジナルドキュメンタリーシリーズ『ARASHI’s Diary ‐Voyage‐』の最終エピソードとなる第24話が、2月28日にNetflixにて全世界独占配信されることが分かった。

2019年12月31日より全世界で独占配信を開始した、Netflixオリジナルドキュメンタリーシリーズ『ARASHI’s Diary ‐Voyage‐』。2020年12月31日の活動休止までに掛ける覚悟、揺れ動く想いなど、約2年間にかけてメンバーたちの姿を絶えず追い続け、リアルな彼らを毎月配信してきた本作がついにフィナーレを迎える。

これまでのエピソードでは、国内最大の動員数を記録した20周年のアニバーサリーツアー“5x20”へと向かう様子、活動休止会見の裏側、世界的プロデューサーたちとの楽曲制作、SNS解禁、2日間でアジア4都市を回ったキャンペーン『JET STORM』など精力的に活動の場を広げていく姿を追い、そして2020年は、新型コロナウイルス感染拡大のために中国・北京公演やLA公演の中止、国立競技場公演の延期など厳しい決断を下しながらも、ファンのために「今、自分たちに出来ること」に全力で取り組んできた嵐の姿に迫ってきた。

この厳しい状況のなかでもなお「まだ見ぬ世界へ」のチャレンジをやめず、常に走り続ける道を選んできた5人。11月3日に最新オリジナルアルバム『This is 嵐』をリリース、無観客配信ライブ『アラフェス2020 in 国立競技場』を終えて間もない12月31日に行った初の生配信ライブ『This is 嵐 LIVE 2020.12.31.』。活動休止前の24時間で、5人が見た景色、その日を終えた心境は…。その時を迎えるまで、笑顔でファンと楽しみたいと願っていた嵐の“Voyage《旅路》”を最後まで見届けたい。 Netflixオリジナルドキュメンタリーシリーズ『ARASHI’s Diary ‐Voyage‐』の最終話となる24話は、2月28日より全世界独占配信。