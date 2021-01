もうすぐ2月。まだまだ新型コロナウイルスが感染がおさまらない中、家で巣ごもり!ときめている人も多いのではないだろうか。



そんな、時間がありすぎて困っているあなたに向けて、この1月から11月までに配信開始なったゲームをまとめてご紹介。気になったらDLしてみよう!

2021年1月配信

アストラ・テイル〜愛と絆の物語〜

(C) Funi Game

サービス開始日:2021年01月21日ジャンル:横スクロール・ファンタジー冒険RPG価格:基本無料(アイテム課金)対応機種:対応OS:Android 5.0以上,iOS 12.0以上,iPhone 7以上, CPU1.2Ghz以上,メモリ2GB以上

「アストラ・テイル〜愛と絆の物語〜」は、あえて往年のゲームスタイルである横スクロールを採用したRPG。子供の頃に遊んだゲーム、友達とのんびり過ごしたゲーム、そんなちょっぴり懐かしいゲームの思い出を想起させつつも、最新の技術で美しいグラフィックはもとより、数々の派手なアクション演出を盛り込んだ、次世代の横スクロール・ファンタジー冒険RPGとなっている。

極夜大陸:メテオの彼方

(C) EYOUGAME株式会社

サービス開始日:2021年01月27日ジャンル:オンラインRPG価格:基本無料(アイテム課金)対応機種:iOS/Android

太陽が昇らないという極夜大陸を舞台に、大陸各地の戦士たちと一緒に未知の魔獣から世界を守るという物語を、片手で気軽に楽しめる。 縦持ち画面の本作は、フルオートとなっており、任務に自動ナビ付きで、任務欄をタップするだけで任務を成し遂げられる。 オートの手軽さも満点で、長い時間をかけずにすぐに強くなれるほか、オフライン機能でゲームを開かなくてもレベルUPができる嬉しい機能も。

Infinite Galaxy

(C)2021Camel Games Ltd.

サービス開始日:2021年01月21日ジャンル:SF戦略シミュレーション価格:基本無料(アイテム課金)対応機種:iOS/Android

「Infinite Galaxy」は宇宙艦隊を率いて銀河を冒険していくSF戦略シミュレーション。 SF感たっぷりのこの戦いに満ちた天の川銀河で自分の宇宙港の修理から始め、旗艦を建造、海賊を退治していくこととなる。

2020年12月配信開始

ファンタジア・リビルド

(C) KADOKAWA ファンタジア文庫 (C) 2020 EXNOA LLC

サービス開始日:2020年12月17日(木)ジャンル :無くした世界を紡ぐRPG価格:基本無料(アイテム課金)対応機種:iOS/Android

「スレイヤーズ」や「フルメタル・パニック!」、「デート・ア・ライブ」や「冴えない彼女の育てかた」など、「ファンタジア文庫」を代表とする作品のキャラクターたちとともに、冒険の旅を楽しむことができるクロスオーバーRPG。 ファンタジア文庫を代表とするクリエイターたちが描き出すメインシナリオは、ライトノベル数冊を読んでいるような圧倒的ボリュームとなっている。原作キャラクターの新たな一面や、本作でしかみることができないキャラクター同士のクロスオーバーを楽しむことができる。

サクラ革命

Original Game (C) SEGA / (C) DELiGHTWORKS

サービス開始日:2020年12月17日(木)ジャンル :ドラマチックRPG価格:基本無料(アイテム課金)対応機種:iOS/Android

新たな「サクラ」プロジェクトとしてセガとディライトワークスが共同制作する、2020年内配信予定のスマートフォン向けゲーム。「サクラ大戦」シリーズを手掛けるセガがパブリッシャーとなり、ディライトワークスが開発と運営を担当する。「日本、奪還。」をテー マに、歌うことも戦うことも“未完”な乙女たちの成長物語を描く、新機軸の「サクラ大戦」シリーズとなっている。

2020年11月配信開始

ドラゴン&ガールズ交響曲

© QIKU TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED

サービス開始日:2020年11月27日(火)価格:基本無料(アイテム課金)ジャンル :RPG対応機種:iOS/Android

「ドラゴンとガールズ交響曲」は100人以上のかわいい少女が登場する、フルオートバトルの放置プレイで進行可能な少女放置RPGだ。

本作は、「ハントレス」という美少女たちを募集し育て上げて、巨竜退治の冒険を旅立つの物語。2次元アニメ風でかわいいイラストで、放置系にくわえ、個性的なハントレスたちをパーティ編成して戦う育成システムと融合した設定になっている。

はじめの一歩 FIGHTING SOULS

(C) 森川ジョージ/講談社

サービス開始日:2020年11月18日(水)ジャンル :RPG価格:基本無料(アイテム課金)対応機種:iOS/Android

「はじめの一歩 FIGHTING SOULS」は、週刊少年マガジンで連載中のボクシング漫画「はじめの一歩」を題材にしたRPGだ。



プレイヤーはオリジナルのボクサーを育成、ランクマッチや試合などさまざまなコンテンツを通して、ボクシング界の頂点を目指す。試合はターン制のコマンドバトルとなっており、「攻撃」と「スキル」を駆使して戦う。オート機能も実装されており、ゲームが苦手な人も楽しめる。

「A.I.M.$」 (エイムズ)

© agehasprings. All rights reserved. © UNIVERSAL MUSIC LLC , All Rights reserved. © 2020 MAN WITH A MISSION © 2018 Sony Music Entertainment (Japan) Inc. © 2018 Sony Music Marketing Inc.

サービス開始日:2020年11月17日(火)ジャンル :現金強奪バトル価格:基本無料(アイテム課金)対応端末 :iOS 13以降(iPhone, iPodTouch, iPad), Android 6.0以上

「A.I.M.$ -All you need Is Money-」はNHN PlayArt株式会社による、今までにない斬新なルールの対戦アクションゲーム。ひとつのマップに51人のプレイヤーがバトルを展開しながら、勝者を決めていく。渡辺直美さん、MAN WITH A MISSIONなど豪華アーティストとのコラボも楽しめる。

スター・ウォーズ スターファイター・ミッション

(C) & (TM) Lucasfilm Ltd. All rights reserved.

サービス開始日:2020年11月19日(木)価格:基本無料(アイテム課金)ジャンル:シューティング対応機種:iOS/Android

「スター・ウォーズ スターファイター・ミッション」は、「スター・ウォーズ」銀河を代表する戦闘と場所からインスピレーションを受けた、RPGスタイルのモバイルフライトシューティングゲーム。「スター・ウォーズ」初のモバイルシューティングゲームで、80種類を超えるスターファイターの収集、本格的な成長システム、リーグランキングシステム、ギルドなど様々なコンテンツを体験できる。