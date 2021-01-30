¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙThe Best of OPEDÃæ´ÖÈ¯É½¡¡¥È¥Ã¥×3¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤ÊLip¡×¡ÖSecret of my heart¡×¡ÖÆæ¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË18»þ¡Ë¤ÎÊüÁ÷1000²óµÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ¡ÖThe Best of OPED¡×¤ÎÃæ´Ö½¸·×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙThe Best of OPEDÃæ´ÖÈ¯É½¥È¥Ã¥×3
¡¡1996Ç¯1·î8Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡£3·î6Æü¤Ë¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷1000²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¡Ø¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÊüÁ÷1000²óµÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÁ´¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¡ÖThe Best of OPED¡×¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÅêÉ¼¿ô¤ÏÌó20ËüÉ¼¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡Ãæ´ÖÈ¯É½»þÅÀ¤Î¥È¥Ã¥×3¤Ï¡¢2020Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÊWANDS¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤ÊLip¡×¡Ë¡¢2000Ç¯2·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÁÒÌÚËã°á¡ÖSecret of my heart¡×¡Ë¡¢1997Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¾®¾¾Ì¤Êâ¡ÖÆæ¡×¡Ë¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢ÊüÁ÷1000²ó¤ò·Þ¤¨¤ë3·î6Æü¤ËÈ¯É½¡£3·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù1000²ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆËèÆü1²ó¤º¤ÄÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¡£¡¡¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù25Ç¯Ê¬¤ÎOPED¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£2·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷1000²ó¤ÇºÆµ¯Æ°¡Ê¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ë¤µ¤ì¤ë¿À²ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£