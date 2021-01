映画『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』より、ウエディングドレスや浴衣、さらにはパジャマ姿など、劇場版でしか見られない特別な衣装をまとったキラメイジャーたちの場面写真5点が解禁された。

【写真】浴衣やパジャマ姿も 映画『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE ビー・バップ・ドリーム』場面写真

『魔進戦隊キラメイジャー』は、スーパー戦隊シリーズ44作目にして令和初のスーパー戦隊で、“宝石+乗り物”という斬新なモチーフで「人が輝いて生きること」を物語のテーマに、人々から希望や輝きを奪おうとする闇の軍団と戦う、シリーズ史上最もキラキラしたヒーロー。その劇場版の本作は、『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE』『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE』と3本立てで、『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』として2月20日より公開される。

解禁された場面写真で、瀬奈(新條由芽)とマブシーナはウエディングドレス姿に。キラメイストーンを手に、充瑠(小宮璃央)と為朝(木原瑠生)と共に何かを見つめているが、その視線の先には何が? そして、ウエディングドレス姿の瀬奈を見たマッハは一体どうなってしまうのか? 女子2人の貴重な花嫁姿は見逃せない。

お祭りのシーンでは、屋台の前にいる浴衣姿の小夜(工藤美桜)、マブシーナ、そして法被にひょっとこのお面をつけた時雨(水石亜飛夢)の姿。時雨は身をていして2人を守っている様子だが、3人の前に現れたのは何者なのか。

さらに別のカットでは、充瑠、為朝は部屋で眠っている様子。充瑠はパジャマに帽子をかぶっておやすみスタイル。為朝は部屋着で手にはゲームのコントローラーを持ったまま眠っている様子…。そんな2人は、ともに苦しそうな表情を浮かべ、顔には黒い模様が浮き上がっている。この謎の模様は一体何を意味するのか。そして2人が苦しんでいる理由とは。

そしてもう1枚、先日の解禁映像の中にも登場し大きな話題をさらった時雨のカットも。小夜とマブシーナを守る真剣な表情から一転、かき氷機に頭を挟まれ、苦悶の表情を見せている。テレビシリーズでは万力を頭につけられ苦しんだ過去もある時雨だが、その衝撃のシーンをほうふつとさせる時雨の戦いが劇場版でも繰り広げられる。一体なぜこんなことになってしまったのか。