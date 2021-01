『ゲーム・オブ・スローンズ』アニメーション版シリーズ、HBO Maxにて製作か

世界中で大ヒットした米HBOのファンタジー大河ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』(以下『GOT』)。複数のスピンオフ版の製作が発表されているが、その中にアニメーションシリーズが仲間入りするかもしれない。米Hollywood Reporterが報じている。

Hollywood Reporterが入手した情報筋によると、『GOT』を製作したHBOの配信サービスであるHBO Maxにて、アニメーション版のシリーズプロジェクトを練っており、脚本家とのミーティングが予定されているとのこと。現時点ではそのアイデアは非常に初期の探索的な段階であると考えられており、そのコンセプトや製作チームは存在せず、本報道についての正式なコメントは出ていない。

このアニメーション化プロジェクトは、HBOが複数の『GOT』スピンオフを計画していることから、実現すればその中の一つとして加わることになる。

そのスピンオフ製作の中でターガリエン一族の物語を描く『House of the Dragon(原題)』では、ヴィセーリス王1世を演じるパディ・コンシダイン(『アウトサイダー』)や、プリンス・デイモン・ターガリエン役でマット・スミス(『ザ・クラウン』)らのキャスティングが決定しており、2022年のお披露目を予定している。

他にも、スピンオフ『Game of Thrones: Dunk and Egg(原題)』が進行しているが、こちらはまだ脚本家は決まっていない。このシリーズは、マーティンの中篇小説「ダンクとエッグの物語」シリーズが下敷きとなり、「炎と氷の歌」の90年前の時代を舞台に、サー・ダンカン・ザ・トール(ダンク)と若かりし日のエイゴン・ターガリエン5世(エッグ)の冒険が描かれる。

複数の前日譚プロジェクトが進んでいるが、今の時点ではキャスティングが決まっている『House of the Dragon』以外、大きな進捗がない状況だ。果たしてアニメーション版『GOT』は製作される可能性はあるだろうか? 今後も進展を見守っていきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』シーズン7より

©2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.