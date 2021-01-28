µð¿Í£Ï£Â¡¦¾å¸¶»á ÅÄÃæ¾Âç¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤Ë¶Ã¤¡Ö¤½¤ì¤À¤±£Í£Ì£Â¤Î·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¤¤ó¤À¤í¤Ê¤¡¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µå³¦£Ï£Â¤«¤é¤â¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï£²£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤ª¤©¡Á¡¢³ÚÅ·¤¹¤²¤§¤Ê¡¡ÅÄÃæ¾ÂçÁª¼ê¤¬Éüµ¢¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¡£ÅÄÃæ¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤äÂ¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤À¤±£Í£Ì£Â¤Î·Ð±Ä¡Ê±¿±Ä¡Ë¤¬¶ì¤·¤¤¤ó¤À¤í¤Ê¤¡¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Ï¾å¸¶»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´î¤Ð¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡¡³Ú¤·¤ß¤¬£±¤ÄÁý¤¨¤¿Ìîµå³¦¡×¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê²ø²æ¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£