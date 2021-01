金曜ロードSHOW!で29日、アニメーション映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』のTV版が日本テレビ系にてよる9時から放送される。放送中に、葛城ミサトのナレーションによる、シリーズ最新作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(2021年公開予定)の予告編がテレビ初公開される。

金曜ロードSHOW!では、「3週連続エヴァンゲリオン」を放送中。29日『:Q』の放送では、期間限定公開だったIMAX上映『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.』でしか見ることができなかった、葛城ミサトのナレーションによる30秒の予告編が放送される。

また、『:序』、『:破』の放送に引き続き、『:Q』でも、声優キャスト陣から金曜ロードSHOW!だけのオリジナルメッセージがあるという。(編集部・梅山富美子)