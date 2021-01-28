¿·º§¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¡õ¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤Î¥¤¥±¥á¥óÉ×¤¬½é´é½Ð¤·¡¡¡Ø¥À¥ó¥Ê¤ÎÃë´é¡ÙÂè3ÃÆ
¡¡2·î4Æü20»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¥À¥ó¥Ê¤ÎÃë´é¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤ÎÉ×¤¬¥Æ¥ì¥Ó½é´é½Ð¤·¡£º£·î½é¤á¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤È·ëº§¤·¤¿ÈÄÌîÍ§Èþ¤â½Ð±é¤·¡¢¡È·ëº§¤ÎÎ¢Â¦¡É¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÁª¼ê¡¡¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç·ëº§Êó¹ð¡õ·ëº§»ØÎØ¤âÈäÏª
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡ÖºÊ¤¬½é¤á¤Æ¡È¥À¥ó¥Ê¤Î»Å»ö»Ñ¡É¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ë¥À¥ó¥Ê¤Î»Ñ¡×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ºÊ¤Î¡ÖÃë´Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãë´Ö¤ÎÉ×¤ËÌ©Ãå¥«¥á¥é¤¬ÀøÆþ¡£É×¤¬»Å»ö¤ä²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤ËÇ÷¤ë¡ÈÉ×¤Î¤ª»Å»ö¤Î¤¾¤¸«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£°ìºòÇ¯12·î¤ÎÂè1ÃÆ¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎÂè2ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£MC¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ³ÚÅ·¤Ç±Ä¶ÈÇä¾åÁ´¹ñ¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«ÁÝ½ü´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥À¥ó¥Ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»µ¼Ô¤«¤é¿Íµ¤¤¹¤·¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¥À¥ó¥Ê¡¢¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä³«È¯¤ò¤¹¤ëÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¥À¥ó¥Ê¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ç¤ï¤º¤«16¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤ÆÃ¼ìÉôÂâ¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥À¥ó¥Ê¤ËÌ©Ãå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Í¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¼ÄÅÄ¡¢Âç¿À¤¤¤º¤ß¡¢»³ùõ¥±¥¤¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡¢ÇòÄ»µ×Èþ»Ò¡Ê¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¤é¡¢4¿Í¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Î¡È¥À¥ó¥Ê¤ÎÃë´é¡É¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤âÌ©Ãå¤·¤¿¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤Î¥À¥ó¥Ê¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é´é½Ð¤·¡£Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÈ±¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÊ¤ËÆâ½ï¤Ç°éÌÓºÞ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆæ¤ÎÈþ½÷¤ÈÌ©²ñ¡© ¤½¤ÎÈþ½÷¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤È·ëº§¤·¤¿ÈÄÌî¤Ï¡¢¡È·ëº§¤ÎÎ¢Â¦¡É¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«¡£¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Ë¶»¥¥å¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÁ´ËÆ¤òºÆ¸½¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¡¢ÆÈ¿È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢SixTONES¡¦¥¸¥§¥·¡¼¤È½÷Í¥¡¦ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¡¡¡Ø¥À¥ó¥Ê¤ÎÃë´é¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ2·î4Æü20»þÊüÁ÷¡£