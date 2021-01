先日、『アイドルマスターシンデレラガールズ』のキャラクターを投稿したことで話題となったイーロン・マスクさんに、今度は『MTG』(Magic: The Gathering)のプレイヤー説が浮上した。

【イーロン・マスクに『MTG』プレイヤー説浮上 今度は愛犬をカード化の画像・動画をすべて見る】

イーロン・マスクさんが今回ツイートしたのは、愛犬と思われる写真を『MTG』のカードに合成した写真だ。

イーロン・マスクさんといえば「Bloomberg Billionaires Index」のランキングでも世界1位した「世界最高の起業家」とも呼ばれる大富豪。

テスラ・モーターズのCEOをつとめ、ロケットの設計・製造などを行うスペースXの設立者でもあるなど、世界クラスの重要人物の1人だ。

一方で、かつて新海誠さんのアニメ映画『君の名は。』や『新世紀エヴァンゲリオン』が好きだと公言したり、最近ではアイドルマスターのキャラクターの画像をツイートし、アニメファンを騒然とさせた。

Hey you …Yeah you Queen …You’re gonna make it! pic.twitter.com/LrqdIrbIyd— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021