【Huluランキング】『ウォーキング・デッド』がトップ返り咲き！（1月19日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、1月13日(水)から19日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、そして今月から海外ドラマ作品部門と分かれることになった韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『呪術廻戦』

2.『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』

3.『君と世界が終わる日に』

4.『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!絶対に笑ってはいけないシリーズ』

5.『進撃の巨人』

6.『Dr.STONE』

7.『名探偵コナン』

8.『有吉の壁』

9.『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』

10.『しゃべくり007』





海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

3.『FBI:特別捜査班』

4.『ビッグバン★セオリー』

5.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

6.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』

7.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

8.『マジシャンズ』

9.『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』

10.『BRAVE NEW WORLD/ブレイブ・ニュー・ワールド』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『野生ネコ図鑑』

2.『サベージ・キングダム』

3.『邪悪な天才知能犯たち』

4.『密着! プリズン警察24時』

5.『ジェイミー・オリヴァー15MM 〜ぼくのスマートクッキング〜』

6.『古代の宇宙人』

7.『サタデー・ナイト・ライブ』

8.『ゴードン・ラムゼイ:秘境の青空キッチン』

9.『ヨーロッパ空中散歩』

10.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』





韓国ドラマ作品トップ10

1.『私のIDはカンナム美人』

2.『私は道で芸能人を拾った』

3.『100日の郎君様』

4.『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』

5.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

6.『花郎〈ファラン〉』

7.『トンイ』

8.『あやしいパートナー 〜Destiny Lovers〜』

9.『病院船 〜ずっと君のそばに〜』

10.『相続者たち』

総合部門では、2位と3位に新作ドラマが登場。2位の『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』では菅野美穂、浜辺美波が母娘を演じる。シングルマザーの碧(あおい)は恋愛小説家で恋多き人生を送ってきたが、大学生である娘の空はオタクで彼氏がいたことがない。そんな正反対の二人にある日突然、恋が訪れて...?というストーリーだ。新作ドラマ2作以外では、長らくトップ10を維持してきた『鬼滅の刃』がついに圏外となった。

海外ドラマ部門では、3週ぶりに『ウォーキング・デッド』が首位奪取。過去2週、代わってトップに立っていた『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』は2位にダウンした。シーズン11まで配信中の『ビッグバン★セオリー』は3週続けてトップ10圏内。そして3位に登場したのは『FBI:特別捜査班』。FOXチャンネル作品のため各エピソードの配信期間は限られているが、『シカゴ・ファイア』をはじめとした『シカゴ』シリーズを手掛けるディック・ウルフ作品だけあって、大きな注目を集めている。

そんな『FBI:特別捜査班』をはじめ、『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』や『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』、『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』など海外ドラマで多くの犯罪ものが人気を集めているのに同調したように、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門でも同じ系統の作品が何本かランクイン。3位の『邪悪な天才知能犯たち』は前週(1月6日〜12日)はトップを取ったほどで、強盗や詐欺、脱獄、爆弾魔などの犯罪に関わった天才的な犯罪者たちの発想や手段を徹底再現したという注目番組だ。そして4位の『密着! プリズン警察24時』は、アメリカの中でも特に凶悪犯が多いと言われるテネシー州立刑務所を舞台に、そこで起きる事件や犯罪の数々を解決するために囚人として潜入した刑事たちを追ったドキュメンタリーとなる。

韓国ドラマ部門では、前週のトップ3(1位『私は道で芸能人を拾った』、2位『100日の郎君様』、3位『私のIDはカンナム美人』)が順位を微妙に入れ替えながらトップ3をキープ。そのほかには『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』(4位)と『相続者たち』(10位)が新たにトップ10入りを果たした。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『FBI:特別捜査班』HuluのFOXチャンネルで配信中 © 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『ウォーキング・デッド』シーズン1〜10 Huluで配信中 ©️2019 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved./『邪悪な天才知能犯たち』Huluで配信中 ©2021 A&E Television Networks. All Rights Reserved./『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』Huluで配信中 ©NTV/『ビッグバン★セオリー』シーズン1〜11 Huluで配信中 © Warner Bros. Entertainment Inc./『私のIDはカンナム美人』Huluで配信中 ©Jcontentree corp. all rights reserved