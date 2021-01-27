日本アカデミー協会は、第44回日本アカデミー賞の正賞15部門各優秀賞および新人俳優賞・正賞外賞を発表した。今年は激戦の様相で、「Fukushima50」が優秀作品賞、優秀監督賞、優秀主演男優賞（佐藤浩市）、優秀助演男優賞（渡辺謙）など12部門12受賞、「罪の声」が優秀作品賞、優秀監督賞、優秀主演男優賞（小栗旬）、優秀助演男優賞（星野源、宇野祥平の2名受賞）など11部門12受賞で並んでいる。

第44回は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により全国の映画館が休業を余儀なくされたことなどを考慮し、2019年12月16日から2020年12月31日までに公開され、選考基準を満たした作品（日本映画154本、外国映画210本）に対し、同賞協会会員3953人の投票が行われた。

混戦模様の今年は最多タイで並ぶ「Fukushima50」と「罪の声」の一騎打ちではなく、「男はつらいよ お帰り 寅さん」が10部門、「ミッドナイトスワン」と「浅田家！」が8部門、「朝が来る」が6部門で追随している。

授賞式は3月19日、グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催される。司会は羽鳥慎一氏と、前年の第43回で「新聞記者」の演技が評価され最優秀主演女優賞に輝いたシム・ウンギョンが務める。

優秀賞・新人俳優賞・特別賞受賞者一覧

■優秀作品賞

「浅田家！」

「男はつらいよ お帰り 寅さん」

「罪の声」

「ミッドナイトスワン」

「Fukushima50」

■優秀アニメーション作品賞

「劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン」

「映画 えんとつ町のプペル」

「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」

「ジョゼと虎と魚たち」

「STAND BY ME ドラえもん2」

■優秀監督賞

内田英治「ミッドナイトスワン」

河瀬直美「朝が来る」

土井裕泰「罪の声」

中野量太「浅田家！」

若松節朗「Fukushima50」

■優秀脚本賞

内田英治「ミッドナイトスワン」

中野量太／菅野友恵「浅田家！」

野木亜紀子「罪の声」

前川洋一「Fukushima50」

山田洋次／朝原雄三「男はつらいよ お帰り 寅さん」

■優秀主演男優賞

小栗旬「罪の声」

草なぎ剛「ミッドナイトスワン」

佐藤浩市「Fukushima50」

菅田将暉「糸」

二宮和也「浅田家！」

■優秀主演女優賞

小松菜奈「糸」

永作博美「朝が来る」

長澤まさみ「コンフィデンスマンJP プリンセス編」

長澤まさみ「MOTHER マザー」

倍賞千恵子「男はつらいよ お帰り 寅さん」

広瀬すず「一度死んでみた」

■優秀助演男優賞

宇野祥平「罪の声」

妻夫木聡「浅田家！」

成田凌「窮鼠はチーズの夢を見る」

星野源「罪の声」

渡辺謙「Fukushima50」

■優秀助演女優賞

江口のりこ「事故物件 恐い間取り」

黒木華「浅田家！」

後藤久美子「男はつらいよ お帰り 寅さん」

桃井かおり「一度も撃ってません」

安田成美「Fukushima50」

■優秀撮影賞

伊藤麻樹「ミッドナイトスワン」

江原祥二「Fukushima50」

河瀬直美／月永雄太／榊原直記「朝が来る」

近森眞史「男はつらいよ お帰り 寅さん」

山本英夫「罪の声」

■優秀照明賞

井上真吾「ミッドナイトスワン」

杉本崇「Fukushima50」

太田康裕「朝が来る」

土山正人「男はつらいよ」

小野晃「罪の声」

■優秀音楽賞

岩代太郎「Fukushima50」

梶浦由記／椎名豪「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」

亀田誠治「糸」

佐藤直紀「罪の声」

山本純ノ介「男はつらいよ お帰り 寅さん」

■優秀美術賞

磯見俊裕／露木恵美子「罪の声」

倉田智子／吉澤祥子「男はつらいよ お帰り 寅さん」

黒川通利「浅田家！」

瀬下幸治「Fukushima50」

我妻弘之「ミッドナイトスワン」

■優秀録音賞

伊藤裕規「ミッドナイトスワン」

加藤大和「罪の声」

岸田和美「男はつらいよ お帰り 寅さん」

柴崎憲治／鶴巻仁「Fukushima50」

ロマン・ディムニー／森英司「朝が来る」

■優秀編集賞

石井巌／石島一秀「男はつらいよ お帰り 寅さん」

上野聡一「浅田家！」

廣志良「Fukushima50」

ティナ・バス／渋谷陽一「朝が来る」

穂垣順之助「罪の声」

■優秀外国作品賞

「スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け」

「パラサイト 半地下の家族」

「フォード vs フェラーリ」

「1917 命をかけた伝令」

「TENET テネット」

■新人俳優賞

服部樹咲

蒔田彩珠

森七菜

岡田健史

奥平大兼

永瀬廉

■協会特別賞

池端松夫（背景・塗装）

安彦良和（アニメーター・キャラクターデザイン）

納富貴久男（ガンエフェクト）

■会長功労賞

石原まき子

小山明子

鈴木達夫

前田米造

吉行和子

■会長特別賞

宍戸錠さん

大林宣彦さん

渡哲也さん

■協会栄誉賞

岡田裕介さん