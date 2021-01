アドレナリン放出の驚愕サスペンスドラマ『マッド・ドッグス』2月27日（土）から日本初放送！

最高の休暇を過ごすはずが、次々と降りかかる災難に巻き込まれ、あっと驚くカオスな戦いを繰り広げていく...。英国でスマッシュヒットを記録した『MAD DOGS』のアメリカ版リメイク『マッド・ドッグス』がAXNで日本初放送となる。

中年男性仲間のジョエル、レックス、ガス、コビの4人は、旧友マイロの早期引退を祝うため、中央アメリカのベリーズにやって来る。美しいリゾート地で懐かしい仲間と最高の休暇になるはずだったが、マイロがある人物の船を盗んだことで、事態は急変! マフィア、悪徳警察、そしてアメリカ大使館をも巻き込むカオスな争いへ追い詰められた彼らは、徐々に"狂気"(マッド)に満ちていく...。

アドレナリン大放出のドラマとして、英国で大ヒットを記録したシリーズをリメイクした、全10話完結の驚愕サスペンス。製作総指揮に名を連ねるのは、オリジナル版を手掛けたクリス・コールとショーン・ライアン(『S.W.A.T.』)、スザンヌ・マッキー(『ザ・クラウン』)、アンディ・ハリース(『主任警部アラン・バンクス』)ら。

また、そのオリジナル版に出演したベン・チャップリン(『アップル・ツリー・ヤード 裏通りの情事』)が本作でジョエル役を好演している。その他の出演者は、マイケル・インペリオリ(『HAWAII FIVE-0』)、ロマニー・マルコ(『Weeds 〜ママの秘密』)、スティーヴ・ザーン(THE CROSSING/未来からの漂流者)、ビリー・ゼイン(『山猫は眠らない』シリーズ)ら。

"男の本気度が試される"驚愕の展開から目が離せない...! 『マッド・ドッグス』は、AXNにて2月27日(土)より毎週深夜0:00から2話連続で放送(海外ドラマNAVI)

Photo:『マッド・ドッグス』© 2016 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.