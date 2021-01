1月23〜24日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開から15週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が、週末土日動員11万2000人、興収1億8400万円をあげ、14度目の首位を獲得した。累計では動員2667万人、興収365億円を突破している。

2位は、週末土日動員7万5000人、興収1億700万円をあげた『銀魂 THE FINAL』が同順位をキープ。累計では動員76万人、興収10億円を突破した。

3位も、先週同様『映画 えんとつ町のプペル』が、週末土日動員7万4700人、興収1億800万円をあげランクイン。興収では2位の『銀魂 THE FINAL』を上回る健闘を見せた。累計では公開5週目にして動員117万人、興収16億円を突破している。

4位は、累計発行部数130万部を超えるヤマシタトモコの同名漫画を岡田将生&志尊淳のダブル主演で映画化した『さんかく窓の外側は夜』が初登場でランクイン。緊急事態宣言発令により、劇場公開の延期が相次ぐなかでの封切りとなったが、息の長い興行を期待したい。

既存組では、公開5週目の5位『劇場版ポケットモンスター ココ』が累計動員121万人、興収14億円、公開7週目の6位『新解釈・三國志』が累計動員276万人、興収37億円、公開6週目の7位『約束のネバーランド』が累計動員135万人、興収17億円をそれぞれ突破している。

1月23日〜1月24日全国映画動員ランキングは、以下の通り。

第1位:『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』第2位:『銀魂 THE FINAL』第3位:『映画 えんとつ町のプペル』第4位:『さんかく窓の外側は夜』第5位:『劇場版ポケットモンスター ココ』第6位:『新解釈・三國志』第7位:『約束のネバーランド』第8位:『STAND BY ME ドラえもん 2』第9位:『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』第10位:『新感染半島 ファイナル・ステージ』