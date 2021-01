CD Projekt Red

延期を繰り返したのちバグ山積で発売し修正に追われる近未来オープンワールドRPG『サイバーパンク2077』の続報。バグ修正リリースのパッチv1.1にもゲーム進行不能バグが含まれていることが分かりました。

メインストーリーを進めるために必要なクエストの途中で、あるキャラクターから来るはずの連絡がなく、先に進めない内容です。

開発元 CD Projekt Red は問題を把握しており、緊急修正のホットフィックスに向けて作業を進めるとともに回避策を案内しています。ただしバグが発生する前のセーブデータが必要なため、問題を解決するものではありません。

We're working on the issue where the conversation with Takemura may not start during the quest "Down on the Street" for @CyberpunkGame and plan to release a Hotfix to address it as soon as possible.

In the meantime, here's a potential workaround👇https://t.co/ujjxb8snGu