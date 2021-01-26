ケネス・ブラナーがボリス・ジョンソン英首相役に 新型コロナ題材の新ドラマ制作
マイケル・ウィンターボトム監督（「24アワー・パーティ・ピープル」「キラー・インサイド・ミー」）がボリス・ジョンソン英首相と新型コロナウイルスを題材に描くリミテッドシリーズ「This Sceptred Isle（原題）」に、ケネス・ブラナー（「TENET テネット」「オリエント急行殺人事件」）が主演すると米ハリウッド・レポーターが報じた。
「This Sceptred Isle（原題）」（全5話）は、新型コロナウイルス感染拡大初期のジョンソン首相（ブラナー）の対応と人々の混乱、医療従事者や科学者たちの奮闘、首相自身の感染と闘病などをドラマ化するようだ。首相官邸、保健省、緊急時科学諮問グループ（SAGE）、イギリス全土の病院・介護施設の関係者たちの証言をもとに、ウィンターボトムがキーロン・クアークと脚本を共同執筆し、すべてのエピソードで監督を務める。
ウィンターボトム、リチャード・ブラウン（「True Detective」シリーズ）、メリッサ・パーメンターが制作総指揮を手がけ、英サンデー・タイムズ紙の政治部主任ティム・シップマンがコンサルタントを務める。「This Sceptred Isle（原題）」は、コムキャスト傘下の英スカイで、2022年秋に放送スタートの予定。