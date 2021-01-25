【楽天セール】最大50％ポイント還元！ 1万円台のブルーエア空気清浄機や吉野家・冷凍牛丼の具120g×28袋セットなどがお買い得に
こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
本日2021年1月25日（月）は、ポイント還元30％・1万円台のブルーエア空気清浄機や40%還元の吉野家・冷凍牛丼の具 120ｇ×28袋セットなど、お得な商品が多数登場しています。毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。
さらに、現在複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買い物マラソン｣も1月28日（木）2:00まで開催中。この買い回りキャンペーンにもエントリーすると、よりお得に購入できます。
なお、以下の表示価格は2021年1月25日（月）14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数
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Image: 楽天市場
Source: 楽天市場