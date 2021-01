土日2日間(1月23日〜1月24日)の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開15週目の『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が1位を獲得した。

『鬼滅の刃』は1月9日〜1月10日の土日2日間では『銀魂 THE FINAL』に1位の座を譲っていたものの、1月16日〜17日の土日2日間に続いて2週連続、通算で14度目の1位獲得となった。先週2位の『銀魂 THE FINAL』、先週3位の『映画 えんとつ町のプペル』も順位を維持する腰の強い興行を続けている。

4位には岡田将生と志尊淳が主演した『さんかく窓の外側は夜』が初登場。ヤマシタトモコによるミステリーコミックを実写化した作品で、除霊師の冷川理人(岡田)と霊が見える特異体質に悩む書店員の三角康介(志尊)が謎多き連続殺人事件に挑んでいく。平手友梨奈、滝藤賢一、マキタスポーツらが共演している。

今週は『花束みたいな恋をした』『ヤクザと家族 The Family』『名も無き世界のエンドロール』『ウェイティング・バーバリアンズ 帝国の黄昏』などが公開される。(ランキング・数字などは興行通信社調べ)(編集部・海江田宗)

【2021年1月23日〜1月24日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位

1(1)『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』:15週目

2(2)『銀魂 THE FINAL』:3週目

3(3)『映画 えんとつ町のプペル』:5週目

4(初)『さんかく窓の外側は夜』:1週目

5(5)『劇場版ポケットモンスター ココ』5週目

6(4)『新解釈・三國志』:7週目

7(6)『約束のネバーランド』:6週目

8(8)『STAND BY ME ドラえもん 2』:10週目

9(7)『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』:2週目

10(9)『新感染半島 ファイナル・ステージ』:4週目