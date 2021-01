カリフォルニアの地質学者がブラジルで発見された、セサミストリートに登場する「クッキーモンスター」にそっくりなメノウを公開しています。

What a muppet! Geologist finds rock which looks like Sesame Street's Cookie Monster | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9162441/What-muppet-Geologist-finds-rock-looks-like-Sesame-Streets-Cookie-Monster.html

Geologist Finds Rare Formation Inside Rock That Looks Exactly Like Cookie Monster on Sesame Street

https://www.goodnewsnetwork.org/geologist-finds-cookie-monster-rock/

クッキーモンスターによく似たメノウが、ブラジル最南端にあるリオグランデ・ド・スル州のソレダデという町で発見されました。現地のルーカス・ファサリという人物が発見し、アメリカのカリフォルニアで地質学者として働くマイク・バウアーズ氏のもとに送られたそうです。なお、クッキーモンスターのようなメノウは2020年11月に採取されたものとのこと。

発見されたメノウの外側はただの石ころのようですが……

半分に割ると断面が完全にクッキーモンスターです。

この希少なメノウを手にしたバウアーズ氏は、「これは非常に珍しいことです!メノウにはいくつか有名なものがあり、フクロウのようなものや、怖い顔のようなものなどがありますが、今回のように明確な柄となったものを見つけられることはほとんどありません」と語り、色も見た目もクッキーモンスターそのものなメノウの希少性を主張しています。さらに、「私は5人の異なるバイヤーから1万ドル(約100万円)以上のオファーを受けました」とも語りました。

なお、クッキーモンスターはセサミストリートに登場する青くて長い毛並みが特徴のモンスター。大きな目と口が特徴で、好物はクッキーです。セサミストリート:クッキーモンスター これは重要(日本語訳付き) - YouTube