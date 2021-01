『ゲーム・オブ・スローンズ』前日譚ドラマ『Game of Thrones: Dunk and Egg』の製作が進行中！

米HBOの大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚となる、新スピンオフドラマ『Game of Thrones: Dunk and Egg(原題)』の企画が進行していることが明らかとなった。米Varietyが報じている。

『Game of Thrones: Dunk and Egg』は、ジョージ・R・R・マーティンの中篇小説「ダンクとエッグの物語」シリーズが下敷きとなり、サー・ダンカン・ザ・トール(ダンク)と若かりし日のエイゴン・ターガリエン5世(エッグ)の冒険が描かれる。時代設定は『ゲーム・オブ・スローンズ』の原作となった、マーティンの小説「炎と氷の歌」の90年前になるとのこと。現時点ではクリエイティブ・チームやキャストは未定。

「ダンクとエッグの物語」の第一遍「草臥しの騎士」は1998年に、「誓約の剣」は2003年、「謎の騎士」は2010年にリリースされている。そして、2015年には三篇をまとめた形で「七王国の騎士」として出版された。

シリーズのスピンオフとしては、すでに『House of Dragons(原題)』の製作が進行中だ。2022年にHBOで放送開始予定の『House of Dragons』は、2018年に出版されたマーティンによる「炎と血」を下敷きに、『ゲーム・オブ・スローンズ』よりも300年前を舞台にターガリエン一族の歴史が描かれる。

すでに、プリンス・デイモン・ターガリエン役でマット・スミス(『ザ・クラウン』)、アリセント・ハイタワー役でオリヴィア・クック(『レディ・プライヤー1』)、リャエニラ・ターガリエン王女役でエマ・ダーシー(『トゥルース・シーカーズ 〜俺たち、パラノーマル解決隊〜』)の出演が決定している。

『Game of Thrones: Dunk and Egg』に出演するキャストやクリエイターなどが決まり次第、続報をお伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

