iPhoneHacksが、新型iPhoneの名称は「iPhone13」ではなく、「iPhone12s」になるだろうと伝えています。

iPhone12の後継モデルとなる2021年モデルのiPhoneの名称は、iPhone13ではなくiPhone12sになるとの予想が複数ソースで伝えられています。



リーカーのジョン・プロッサー氏が、「13」という数字には良い印象がない(忌み数)であることから、iPhone12sになる可能性があることを自身のYouTubeチャンネル、FRONT PAGE TECHで予想しました。



また、AppleTrackのサム・コール氏(@iup_date)とのTwitterでのやり取りでも、「2021年モデルのiPhoneはiPhone12sと呼ばれる、iPhone13ではない」との意見に同意していると、iPhoneHacksが指摘しています。







コール氏はそう考える理由として、歴代iPhoneにおいて、新デザインに変わった後の最初のモデル名が「s」モデルになった点をあげています。



Apple chooses ’S’ on every single initial revision after introducing a new design (*=redesign).

iPhone 4*

iPhone 4s (revision)

iPhone 5*

iPhone 5s (revision)

iPhone 6*

iPhone 6s (revision)

iPhone 7 (revision2)

iPhone X*

iPhone XS (revision)

iPhone 11 (revision2)

iPhone 12*

— Sam Kohl (@iup_date) January 12, 2021