【今週スタートの海外ドラマ】新作＆新シーズンが7本も！注目は『ブラインドスポット』最終章

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はついにファイナルを迎える『ブラインドスポット タトゥーの女』や『オスマン帝国外伝〜愛と欲望のハレム〜』のあの人が主演のNetflixサスペンスドラマ、そしてイギリスより最新ミステリー2作品が日本初放送となる。お見逃しなく!

今週スタートの作品は以下の通り。

■1月26日(火)

シーズン2(Netflix)

2013年の同名映画をシリーズ化した『スノーピアサー』。このシーズン2の配信を前に本国ではシーズン3への更新が既に決定済み!

ドラマ版では地球温暖化を遅らせようと試みるが、誤って世界の表面を凍結した未来が舞台となっており、出演者に名を連ねるのはジェニファー・コネリー(『ビューティフル・マインド』)、ダヴィード・ディグス(『ハミルトン』)、イド・ゴールドバーグ(『ピーキー・ブラインダーズ』)、アリソン・ライト(『ジ・アメリカンズ』)、ショーン・ビーン(『ゲーム・オブ・スローンズ』)ら。

■1月27日(水)

(Netflix)

トルコ発の愛憎劇『オスマン帝国外伝〜愛と欲望のハレム〜』で、皇子セリムを演じたエンゲン・オズトゥルクが主演を務めるサスペンスドラマ。

育ててもらったセルヴェト・ナディールのために、汚れ仕事を引き受けているギョルゲ。彼は幼い頃の記憶はなく、自分の過去についての手がかりとなる1枚の写真を探し続けていた。ギョルゲはある日、セルヴェト・ナディールの秘密を知り、イスタンブールの一角で別人として暮らし始める。

シーズン2(Netflix)

大学院に通う大人しい少女が、夜になるとSMクラブの女王様に変貌。そんな彼女の秘密を知ってしまった親友のゲイの青年が、夜の稼業のアシスタントとして巻き込まれ...。新シーズンでは、追放され無一文になった二人が信頼を取り戻すべく奮闘する姿が描かれる。

(WOWOW)

記憶を失った身元不明の女性の全身に刻まれたタトゥーを手掛かりに、FBIの捜査チーム が数々の犯罪を暴いていく米NBCのアクション・サスペンスドラマの最終シーズンが日本初放送! ジェーンは世界を救えるのか。待ち受ける結末とは?

(スターチャンネル)

『アリー my Love』で知られるデヴィッド・E・ケリーとニコール・キッドマンが、ゴールデン・グローブ賞やエミー賞を受賞した『ビッグ・リトル・ライズ』以来の再タッグを組んだ注目作。

セレブライフを送る登場人物に降りかかる困難と彼らの心理をサスペンスタッチで描く。メガホンを執るのは『ナイト・マネジャー』でエミー賞監督賞を受賞したデンマーク出身の女性監督スサンネ・ビア。

■1月31日(日)

(AXNミステリー)

予測不能の展開と斬新な映像が見る者を引き込む、新感覚の追跡逃亡劇を描いたサイコ・クライムサスペンス。相手の心を巧みにコントロールする力と性的魅力への陶酔が、邪魔する者に残酷な結末をもたらす陰惨な事件。犯人たちの背負う悲しい運命が、時に切なく胸に迫る。

出演者はバボー・シーセイ(『バッドランド 〜最強の戦士〜』)、ハーマイオニー・コーフィールド(『ホテル ハルシオン』)、イヴ・マイルズ(『秘密情報部 トーチウッド』)ら。

(AXNミステリー)

英国のソールズベリで実際に起こったロシアの元スパイの殺害未遂事件と、未知の敵ノビチョクとの闘いの全貌を描いた英BBCの最新ドラマ。

セルゲイ・スクリープルと娘のユリアが公園のベンチで意識不明の状態で発見され、緊急搬送された。当初は病気と思われたが、間もなくして、セルゲイがイギリスに機密情報を渡していた元ロシアのスパイであること、さらに、当時未知の存在であった化学兵器「ノビチョク」による毒殺未遂だったことが明らかになり、ソールズベリだけでなく、英国中が未曾有の事態に騒然となる。

Photo:

『スノーピアサー』シーズン2

『50m2』Yigit Eken

Netflixオリジナルシリーズ『ボンディング 〜男と女の事情〜』シーズン2

『ブラインドスポット5 タトゥーの女 ザ・ファイナル』(c) Warner Bros. Entertainment Inc.

『フレイザー家の秘密』(c)2021 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. All Rights Reserved.

『ロンドン 追う者たち、追われる者たち』(C) Laurence Cendrowicz

『ソールズベリ 毒殺未遂事件』(C)Dancing Ledge Productions.