『ゲーム・オブ・スローンズ』ピルー・アスベック出演のクライム・ミステリー『The Investigation（原題）』が独占日本初配信！

大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のユーロン・グレイジョイ役で知られるピルー・アスベックが出演する、実際にあった猟奇殺人事件を元にしたクライム・ミステリードラマ『The Investigation(原題)』が、スター・チャンネルが運営するAmazon Prime Videoチャンネル‎「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて3月より独占日本初配信となる。

本作が描く猟奇殺人事件"潜水艇事件"は、2017年にスウェーデンの女性記者がデンマークの発明家を取材するため彼が自作した潜水艇に乗り込み出港したまま行方不明となり、その後コペンハーゲンの近海で切断遺体となって発見されたという事件。捜査を担当したベテラン捜査主任の視点で事件を再構成し、容疑者の名前すら一切出さず、殺人を立証するために捜査に関わったあらゆる者たちの努力や苦悩にスポットライトを当てて高い評価を得たクライム・ミステリーだ。

デンマークの放送局TV2で2020年9月に放送された初回は74万人以上が視聴し、同局のプライムタイム平均を43%上回る最高記録をマーク。時間帯シェアは42%を占め、その年に同国で始まった新作クライムドラマの中で最高視聴率を獲得した。

監督・脚本・製作総指揮を務めるのは、ピルーが主演した2015年の映画『ある戦争』でアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされたデンマーク人のトビアス・リンホルム。過去にはマッツ・ミケルセンがカンヌ国際映画祭最優秀男優賞を受賞した『偽りなき者』や、『マインドハンター』『コペンハーゲン/首相の決断』といったドラマを手掛けている。リンホルムは本作の制作にあたり、被害者の両親の承諾を得て、捜査の過程を忠実に再現した。

ピルーが演じるのは、検察官のヤコブ・ブック-イェプセン。彼と対立する捜査主任イェンス・ムュラー役をリンホルム作品常連であるソーレン・マリンが務める。被害者の母イングリッド役に『スター・ウォーズ』シリーズでアナキン・スカイウォーカーの母を演じたペルニラ・アウグストが、父ヨアキム役に『スウェーデン警察 クルト・ヴァランダー』で主人公に扮したロルフ・ラッスゴードが起用されている。



2017年8月、スウェーデンの女性記者がデンマークの発明家を取材するため、彼が自作した潜水艇に乗り込むも、そのまま消息を断つ。捜索が行われるが、潜水艇は発明家が救助された後、すぐに沈没。記者の死体が見つかり、発明家は殺人容疑をかけられるが、彼が何度も供述を変えるためベテランの捜査主任イェンス・ムュラー率いるコペンハーゲン警察は翻弄され...。

『The Investigation』(全6話)は‎「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて3月より独占日本初配信。配信日時の詳細は判明次第、追ってお知らせしたい。(海外ドラマNAVI)

『The Investigation(原題)』

© Henrik Ohsten and Miso Film

© Per Arnesen and Miso Film