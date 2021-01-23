¼Â»ÜÎ¨22¡ó¡ÄÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¤Ë¤Û¤É±ó¤¤¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯
¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬11¤ÎÅÔÉÜ¸©¤òÂÐ¾Ý¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¼Â»ÜÎ¨¤¬22¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î7³ä¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤¬12Æü¤È13Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î1100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Î¼Â»ÜÎ¨¤ÏÁ´¹ñ¤Ç22¡ó¤Ç¡¢µîÇ¯5·î»þÅÀ¤«¤é10¡ó¶á¤¯¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬Àè¹Ô¤·¤ÆÈ¯½Ð¤µ¤ì¤¿1ÅÔ3¸©¤Ï32.7¡ó¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Î14.6¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¯ÉÜ¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë7³ä¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡Ä´ºº¤Ç¤Ï´ù¤äWi¡ÝFi¤Ê¤É¼«Âð¤Î´Ä¶À°È÷¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¸þ¤±¤Î¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£