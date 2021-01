おうち時間がありすぎて困っているあなたに向けて、オンラインでできるクレーンゲーム8タイトルをピックアップ!

ゲームセンターには行けないけれど、思いっきり遊びたい!

そんなあなた、ぜひゲーセン行った気になってワンプレイ、いかがですか?

TAITO ONLINE CRANE

「タイトーオンラインクレーン」は365日24時間、いつでもどこでも本物のクレーンゲームが遊べる!

獲得した景品はご自宅まで無料でお届け!

クレーンは時間内なら何度でも動かせるので、クレーンゲーム初心者にもオススメだ。



人気の景品が300種類以上!欲しい景品がきっと見つかる!

オンラインで本物のクレーンゲームを操作して本物の景品をゲットしよう!

獲得した景品はご自宅までお届け!

時間内なら前後左右にクレーンを何回でも動かせるからクレーンゲーム初心者にもオススメ!

365日24時間、いつでもどこでもプレイ可能!

毎日もらえるログインボーナスも魅力!



<遊び方>

・お気に入りの景品を探してクレーンゲームをプレイ。

・前後左右にクレーンを動かそう!時間内なら何度でも動かせる。

・狙いを定めてCATCHボタンをタップ!

・獲得した景品は指定の住所に無料で配送。

セガキャッチャーオンライン

セガのゲームセンターにあるクレーンゲーム「UFOキャッチャー」をいつでもどこでも楽しめる、オンラインクレーンゲームのアプリ。

アプリとは言え、画面を通して操作するのは実物のUFOキャッチャー!

広大な倉庫にあるUFOキャッチャーの映像を、アプリを通してスマホ画面にリアルタイム配信。

ライブ映像を見ながらUFOキャッチャーを操作し、見事景品を獲得しよう!

クレーンゲームで味わえる、あのハラハラドキドキ、そして感動をあなたの手の中に再現。

獲得した景品は、ご自宅はもちろんご指定のお好きな住所へ配送。

週に一度の配送無料サービスで、獲得した景品をまとめて自宅へ送っちゃおう。



<遊び方>

1、まずは練習台(無料)でお試しプレイ!

2、感覚を掴んだら、SP(セガポイント)をチャージ!

3、欲しい景品を選んで、Let's Play!

4、画面の向こうのUFOキャッチャーをプレイして、うまく景品をGETしよう!

5、獲得した景品は、国内どこでも無料で配送!

カプコンネットキャッチャー カプとれ

「カプとれ」は、「オンラインクレーンゲーム」や、「オンラインキャッチャー」と呼ばれる、スマートフォンやパソコンからインターネットを通じて、本物のクレーンゲームが24時間いつでもどこでも楽しめるサービス。

さまざまな遊び方のクレーンゲームが、毎日のログインボーナスもあるので手軽に楽しめる。

ここでしか手に入らない限定景品も多数登場しているので、「カプとれ」でどこでもクレーンゲームを楽しもう!

<遊び方>

1.まずは、練習台(無料)をプレイして感覚をつかもう!

2.欲しい景品があったら、チャージからプレイポイントを購入!

3.景品を選んでクレーンゲームをプレイ!多彩な機種を攻略して、景品ゲットを目指そう!

4.プライズアウト!

5.ゲットした景品は、送料無料で自宅にお届け!

とれたね

ゲーセンと同じクレーンゲームがスマホで遊べる「とれたね」は、人気のフィギュアや雑貨など毎日新商品が登場。

常に商品は入れ替わる(毎日20種類以上)ほか、ゲーム機や遊び方の種類が豊富で、いつでもどこでもプレイできる(LTEでも大丈夫!)

<遊び方>

・好きな景品を選んで操作ボタンを押すだけ!

・1プレイ100ダネー(ポイント)から遊べる。

・ポイント増量イベントや少ないポイントで遊べる台もときどき登場するからお得ダネー。

<日本全国無料配送>

獲得した景品は速やかに日本全国無料で配送!

※ログイン、ボーナスポイントの有効期間は7日間となります。

クレーンゲームマスター

クレーンゲームマスター(クレマス)は、いつでもどこでも本物のクレーンゲームやキャッチャーゲームがリアルに楽しめるオンラインクレーンゲーム。

スマホでゲームセンターにあるクレーンゲームを無料でプレイ。

獲得したアイテムは全国にお届け!配送無料チケットを使えば送料が無料になる。

アイテムの種類も豊富で様々な人気のアイテムが日々入荷。



プレイ画面の映像は鮮明で、クレーンゲームのタイムラグもほとんどなくリアル。直感的に操作できるシンプルなシステムで、初めての方でも簡単にクレーンゲームを楽しめる。

<遊び方>

1.アイテムジャンルやゲーム種類から遊びたいクレーンゲーム機を選ぼう!

2.クレーンゲームを決めたらゲーム開始!他のユーザーがプレイ中の場合は予約をして見学しよう!攻略法など見つかるかも?

3.自分の順番がきたらプレイ画面に出てくるボタンで簡単にクレーンゲーム機を操作!

4.楽しみながらアイテムゲット!もし、取れなくてもコンテニューがあるから安心!

Giftole

TSUTAYA オンラインゲーム Giftole(ギフトーレ)は「いつでもとれる。あなたにとどく。小さな幸せ」をテーマにしたオンラインクレーンゲーム。

24時間いつでもどこでも遊べるオンラインクレーンゲームで様々な商品・景品をゲットできる。

ゲームセンターでよく目にする景品からECサイトに並ぶような素敵な商品から目を引く商品、プチギフトなど、さまざまに取り揃えられている。

Giftole(ギフトーレ)では見つける楽しさと遊び心をお届け。

おうちでリアルタイムに操作できるクレーンゲームで楽しくおススメ商品獲得を目指そう。

獲得した商品は自宅にお届け!(※1週間に一度配送料無料)

モバクレ

「モバクレ」は、スマホで24時間遊べる、人気景品を毎日入荷中の オンラインクレーンゲームだ。

獲得景品は国内無料でお届け!発送作業も迅速!

会員限定のお得な抽選会も開催!

会員登録無料で、ログインボーナスを毎日Get!

24時間いつでもどこでもクレーンゲームをPLAY!

きれいで鮮明な映像配信で快適プレイを楽しめる!

リモートクレーンを操作して、自宅でゲームセンター気分を楽しもう!!

トレバ

「トレバ」はインターネットを通して、遠隔操作で本物のクレーンゲームが楽しめるオンラインクレーンゲーム。

プレイしたいキャッチャーを選んで、簡単操作で本物のクレーンゲーム機のアームを動かし、景品をキャッチ♪

クレーンゲームで獲得した景品は送料無料でお届け!

ぬいぐるみ、フィギュア、かわいい雑貨など1,000種類以上を取り扱い!

欲しい景品がきっと見つかる!

クレーンゲームのプレイ動画が残せるので、過去の自分のリプレイや、他の人のプレイ動画を閲覧することができるぞ。



※1週間に1回送料無料が適用。

※初回インストール時のみ5回プレイ無料になる。

(C)TAITO CORPORATION 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)SEGA

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)SDENTERTAINMENT co.,ltd ALL right reserved.

(C)クレーンゲームジャパン

(C)2020 iCatch Online All Rights Reserved.

