A型×B型×O型×AB型｜“結婚相性がいい”血液型の組み合わせランキング！

結婚は一生の問題です。

好きな人と生涯にわたって暮らしていけるのか、ふと不安になってしまう女性もいるのではないでしょうか。

それでも、大事なのは相手を想う気持ちですよね。きちんと備わっているふたりなら、自分たちが思っているよりも、ふたりの相性は案外いいかもしれません。

今回は、実は結婚相性がいい血液型の組み合わせを血液型別に考えてみました。

好きな人との結婚を考えている女性のみなさんは、ぜひ参考にしてみてくださいね。



目次

A型女性×B型男性

B型男性が積極的にリードし、A型女性がそれをサポートしていく関係です。B型男性は何事にも自分中心で、エネルギッシュなタイプ。目標に向かってまっしぐらに進みますが、細かいことには気が回りません。かたやA型女性は細かいことに気が付き、B型のマネジャー役を引き受けることに抵抗がない人が多いでしょう。

元々A型は我慢強いタイプで、母性溢れるタイプが多いことから、細々とした作業は苦に感じづらいです。男性にはリードしてもらいたいタイプも多いことから、相性が悪いようで意外といい組み合わせなのです。お互いの良さが際立った関係であることから、お互いの欠点も上手にフォローしながら過ごせるでしょう。B型男性が好きな趣味をA型女性が共有できると、ふたりの絆はさらに深まり、もっといい関係を築けると思います。



O型女性×AB型男性

O型女性とAB型男性も意外と相性のいい組み合わせです。O型は頑固な血液型で、女性となると、さらに顕著になります。対するAB型は自分の意見を変えることが珍しくない血液型です。自分の意見を変えることにこだわりがないので、O型女性の意見に折れてもストレスが溜まりません。元々AB型男性は束縛を嫌いますが、O型女性のパワーに押し切られることから、「まあしょうがないか」と考えを改めてしまいます。

O型女性の穏やかで、考えがあっさりしているところが、AB型男性自身が好感を持っていることも影響があると思います。四六時中干渉しているわけではないことから、「このくらいならいいか」と諦めがつくのでしょう。お互いに自分らしさを見失わない組み合わせであることから、案外うまくいく関係です。



B型女性×A型男性

B型女性は恋をすると、一途に献身的に尽くします。A型男性も、そんなB型女性の思いを、一途に応えようとするでしょう。付き合ったばかりのふたりは、まさに熱々カップルです。しかし、次第にA型男性も仕事、友人関係、プライベートと、自分の時間も持ちたくなります。

それでもB型女性は、いつまでもA型男性に夢中です。お互いの温度差が生まれやすい組み合わせですが、A型男性がB型女性に「こうして欲しい」と逐一言えていれば、不満は貯まりづらいでしょう。また、B型女性も意識して自分の気持ちにブレーキをかけることです。そうすれば、ふたりの関係は自然と長続きします。せっかく好きの気持ちがあるので、このくらいの努力はムリなくできる範囲内ではないでしょうか。



おわりに

普段ケンカばかりのふたりでも、相性のいい組み合わせはあります。大事なのは、お互いにムリなく一緒にいられること。

言いたいことを気軽に言えることも大事ですし、相手を想い合える気持ちも欠かせませんね。関係に悩んでしまったら、結婚相性のいい組み合わせをみながら、ふたりの関係を振り返ってみてはいかがでしょうか。

(柚木深つばさ/ライター)

【参考文献】

『気になることが全部わかる!怖いくらい当たる「血液型」の本』長田時彦(三笠書房)



The post first appeared on .