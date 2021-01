カプコンは、本日より予約を開始した『バイオハザード』シリーズ最新作の『バイオハザード ヴィレッジ』を記念し、シリーズ過去作を対象とした最大76%オフとなるセールをPlayStation Store(以下、PS Store)およびニンテンドーeショップにて開催している。

セール対象には、2020年4月に発売された『バイオハザード RE:3』(Zバージョン含む)が62%オフの2964円。さらに『バイオハザード RE:2』(Zバージョン含む)が50%オフの1995円。両タイトルをセットにした『ラクーンシティエディション』が60%オフの4316円などと大きく値引きされている。

他にも、後のシリーズの方向性を決定づける大きな転機となった『バイオハザード4』が65%オフの998円(ニンテンドーeショップでは55%オフの1490円)、恐怖への原点回帰を図った『バイオハザード7 レジデント イービル』(グロテスクVer含む)は68%オフの974円など『バイオハザード』シリーズを語るうえでは欠かせないタイトルもお買い得に購入可能だ。

リメイク作品も含めれば、今回のセールで『バイオハザード0』から『バイオハザード7』まで、シリーズのナンバリングタイトル全てを購入して遊べるラインナップとなっている。

なお、PlayStation Storeとニンテンドーeショップでは同じタイトルでも価格が異なるため注意してほしい。また、セール開催期間がタイトルによって2月3日(水)までと2月10日(水)までのおおきく2パターンに分かれているので、あわせて気をつけていただきたい。

シリーズ最新作『バイオハザード ヴィレッジ』の発売日が2021年5月8日に決定したことは既報の通りだが、それまでに『バイオハザード』シリーズを改めて振り返っておきたい方には、絶好のタイミングだろう。

リリース全文は、以下の通り。

『バイオハザード ヴィレッジ』予約開始記念! PlayStation(TM)Storeとニンテンドーeショップで「バイオハザード」シリーズセールを開催中!



いよいよその全貌を現し始めた『バイオハザード ヴィレッジ』の予約開始を記念して、 PS Storeとニンテンドーeショップで「バイオハザード」シリーズ作品の中から対象のタイトルがお求めやすい価格で購入できるセールを実施中!

特に『バイオハザード ヴィレッジ』の前作となるPlayStation 4『バイオハザード7 レジデント イービル』が68%OFFと超お買い得! 『バイオハザード ヴィレッジ』発売までに是非プレイしておこう!

※商品によってセール期間が異なりますのでご注意ください。

【「バイオハザード」シリーズセール 特設ページ】

https://www.capcom.co.jp/game/20210118/sale06-21dcf/

PS Store:「バイオハザード」シリーズセール1.

セール期間:2021年2月3日(水)23:59まで

※セール詳細及びその他コンテンツはPlayStation Storeにてご確認ください。

■■■セールラインナップ■■■



PS4『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールド エディション』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,627円+税 【税込:3,990円】

セール価格【50%OFF!!】:1,814円+税 【税込:1,995円】

※『バイオハザード7 レジデント イービル』(ゲーム本編)とダウンロードコンテンツ『BIOHAZARD 7 resident evil DLCパック 通常Ver.』がセットになった商品です。

PS4『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールド エディション グロテスクVer.』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,627円+税 【税込:3,990円】

セール価格【50%OFF!!】:1,814円+税 【税込:1,995円】

※『バイオハザード7 レジデント イービル グロテスクVer.』(ゲーム本編)とダウンロードコンテンツ『BIOHAZARD 7 resident evil DLCパック グロテスクVer.』がセットになった商品です。



PS4『バイオハザード7 レジデント イービル』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,769円+税 【税込:3,046円】

セール価格【68%OFF!!】:885円+税 【税込:974円】

PS4『バイオハザード7 レジデント イービル グロテスクVer.』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,769円+税 【税込:3,046円】

セール価格【68%OFF!!】:885円+税 【税込:974円】



PS4『バイオハザード アンブレラコア』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,694円+税 【税込:4,063円】

セール価格【76%OFF!!】:886円+税 【税込:975円】

PS4『バイオハザード アンブレラコア デラックスエディション』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:4,620円+税 【税込:5,082円】

セール価格【76%OFF!!】:1,108円+税 【税込:1,219円】

※『バイオハザード アンブレラコア』(ゲーム本編)とダウンロードコンテンツ『エージェントゴーストパック』がセットになった商品です。

PS Store:「バイオハザード」シリーズセール2.

セール期間:2021年2月10日(水)23:59まで

※セール詳細及びその他コンテンツはPlayStation Storeにてご確認ください。

■■■セールラインナップ■■■



PS4『バイオハザード RE:3』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:7,091円+税 【税込:7,800円】

セール価格【62%OFF!!】:2,695円+税 【税込:2,964円】

※『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)と『バイオハザード レジスタンス』(ゲーム本編)がセットになった商品です。

PS4『バイオハザード RE:3 Z Version』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:7,091円+税 【税込:7,800円】

セール価格【62%OFF!!】:2,695円+税 【税込:2,964円】

※『バイオハザード RE:3 Z Version』(ゲーム本編)と『バイオハザード レジスタンス』(ゲーム本編)がセットになった商品です。



PS4『バイオハザード RE:2』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格: 3,627円+税 【税込:3,990円】

セール価格【50%OFF!!】:1,814円+税 【税込:1,995円】

PS4『バイオハザード RE:2 Z Version』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格: 3,627円+税 【税込:3,990円】

セール価格【50%OFF!!】:1,814円+税 【税込:1,995円】

PS4『バイオハザード RE:2 デラックスエディション』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:4,536円+税 【税込:4,990円】

セール価格【50%OFF!!】:2,268円+税 【税込:2,495円】

※『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)とダウンロードコンテンツ『Biohazard Re:2 Extra DLC Pack』がセットになった商品です。

PS4『バイオハザード RE:2 Z Version デラックスエディション』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:4,536円+税 【税込:4,990円】

セール価格【50%OFF!!】:2,268円+税 【税込:2,495円】

※『バイオハザード RE:2 Z Version』(ゲーム本編)とダウンロードコンテンツ『Biohazard Re:2 Extra DLC Pack』がセットになった商品です。



PS4『ラクーンシティエディション』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:9,811円+税 【税込:10,792円】

セール価格【60%OFF!!】:3,924円+税 【税込:4,316円】

※『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)と『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)、 『バイオハザード レジスタンス』(ゲーム本編)の3タイトルがセットになった商品です。

PS4『ラクーンシティエディション Z Version』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:9,811円+税 【税込:10,792円】

セール価格【60%OFF!!】:3,924円+税 【税込:4,316円】

※『バイオハザード RE:2 Z Version』(ゲーム本編)と『バイオハザード RE:3 Z Version』(ゲーム本編)、 『バイオハザード レジスタンス』(ゲーム本編)の3タイトルがセットになった商品です。



PS4『バイオハザード0 HDリマスター』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格: 3,694円+税 【税込:4,063円】

セール価格【76%OFF!!】:886円+税 【税込:975円】



PS4『バイオハザード HDリマスター』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格: 3,694円+税 【税込:4,063円】

セール価格【76%OFF!!】:886円+税 【税込:975円】



PS4『バイオハザード4』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,593円+税 【税込:2,852円】

セール価格【65%OFF!!】:907円+税 【税込:998円】



PS4『バイオハザード5』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,593円+税 【税込:2,852円】

セール価格【65%OFF!!】:907円+税 【税込:998円】



PS4『バイオハザード6』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,593円+税 【税込:2,852円】

セール価格【65%OFF!!】:907円+税 【税込:998円】



PS4『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,769円+税 【税込:3,046円】

セール価格【68%OFF!!】:885円+税 【税込:974円】



PS4『バイオハザード リベレーションズ2 コンプリートシーズン』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,241円+税 【税込:3,565円】

セール価格【72%OFF!!】:907円+税 【税込:998円】

※CEROレーティング「Z」の「グロテスクVer.」及び「Z Version」は18才以上対象の商品です。 18才未満の方には販売しておりません。

※『バイオハザード RE:3』と『バイオハザード RE:3 Z Version』両方の商品をご購入いただいた場合であっても、 付属するオンラインモード『バイオハザード レジスタンス』は双方合わせて1つのみの入手となります。 ご購入の際は十分ご注意ください。

『バイオハザード RE:3』購入時と『バイオハザード RE:3 Z Version』購入時のオンラインモード『バイオハザード レジスタンス』に差異はございません。

ニンテンドーeショップ:「バイオハザード」シリーズセール

セール期間:2021年2月10日(水)23:59まで

※セール詳細はニンテンドーeショップにてご確認ください。

■■■セールラインナップ■■■





Nintendo Switch『バイオハザード0 HDリマスター』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,056円+税 【税込:3,362円】

セール価格【55%OFF!!】:1,355円+税 【税込:1,490円】



Nintendo Switch『バイオハザード HDリマスター』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,056円+税 【税込:3,362円】

セール価格【55%OFF!!】:1,355円+税 【税込:1,490円】



Nintendo Switch『バイオハザード4』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,056円+税 【税込:3,362円】

セール価格【55%OFF!!】:1,355円+税 【税込:1,490円】



Nintendo Switch『バイオハザード5』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,000円+税 【税込:3,300円】

セール価格【54%OFF!!】:1,355円+税 【税込:1,490円】



Nintendo Switch『バイオハザード6』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,000円+税 【税込:3,300円】

セール価格【54%OFF!!】:1,355円+税 【税込:1,490円】



Nintendo Switch『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,769円+税 【税込:3,046円】

セール価格【51%OFF!!】:1,355円+税 【税込:1,490円】



Nintendo Switch『バイオハザード リベレーションズ2』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,769円+税 【税込:3,046円】

セール価格【51%OFF!!】:1,355円+税 【税込:1,490円】(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。 記載の内容は予告なく変更となる場合があります。