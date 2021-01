レディー・ガガは、米首都ワシントンの連邦議会議事堂で行われたジョー・バイデン大統領の就任式で国歌を独唱、パワフルなパフォーマンスに加え、身に付けた印象的なドレスでも人々を感動させました。

ガガが身に着けた「スキャパレリ」のオーダーメイドのドレスの胸元には、平和の象徴であるハトをかたどった金のブローチが。

トップスの部分はネイビーのカシミアジャケット、床に届く長さのスカート部分は赤のシルクファイユ生地で作られているこのドレスについて、パリを拠点に活動するアメリカ出身のクリエイティブディレクター、ダニエル・ローズベリーは、「恋しくてたまらない母国へのラブレター」と表現しています。

ガガのこの衣装がステージ向けであることは間違いないなさそう。けれど、これまでにガガが着たいくつかの衣装と比べれば、かなり控えめなデザインに。

“肉ドレス”を着てみたり、2019年のMETガラではレッドカーペット上で早替えに挑戦し、16分間で4種類の衣装を披露したりしてきたけれど、この「スキャパレリ」のドレスには、大統領の就任式にふさわしい威厳が感じられました。

ガガは以前からバイデン新大統領の支持者で、2020年の選挙でも熱心に支持を訴え、遊説に同行したこともあったほど。

My intention is to acknowledge our past, be healing for our present, and passionate for a future where we work together lovingly. I will sing to the hearts of all people who live on this land. Respectfully and kindly, Lady Gaga. ❤️🤍💙🇺🇸