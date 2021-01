心理テスト｜ストレスの原因はなに？ あなたのお疲れ度診断

日頃のヘビーな労働やストレスで、休日はしっかり休んでいるはずなのに、疲れを引きずっていたりしませんか?

実はあなたの疲れは、あなたの自覚していないところから来ている可能性もあるかもしれません。

そんなあなたの疲労の原因を心理テストで確かめてみませんか? 意外なあなたの深層心理が隠されているかもしれませんよ。



プレゼントをもらうなら、どれがいい?

次の画像のABCDから、もらってうれしいプレゼントを選んでみてください。



以下、診断結果となります!



Aを選んだあなた

あなたは自分でも気付かないうちに、忙しさの中に身を置いていたのかもしれません。というのも、今のあなたはとてもやさしい心持ち。他人に対する思いやりにあふれているので、困っている人を見ると放っておけないようです。

その反面、自分のことに関してはなおざり気味なのでしょうね。疲れなど無視して、他人のために動いてばかり……。体調がすぐれないのは、そこに原因がありそうですよ。

しばらくは自分の体を第一に考えてください。そうすれば、体調が崩れることはなくなりますよ。



Bを選んだあなた

周りの状況が変化している…今のあなたはそういった状態にあるようですね。実はそれが、体調不良になる原因。というのも、現在のあなたは、変化への対応がやや苦手なのでしょう。そのため、環境がガラリと変わってしまうと、ストレスを抱き、体調面に悪影響を及ぼしてしまうのです。

そんな状態から抜け出すには、変化を素直に受け入れることが大切。むやみに抗ったりせず、流れに身を任せましょう。そうすれば、ストレスはぐっと減り、体調面でも快復していくに違いありませんよ。



Cを選んだあなた

すぐに体調を崩してしまうのは、重圧のせいかもしれませんね。今のあなたはとても優秀。周囲から注目される機会や周りの人に頼られることが少なくありません。そのため、無意識のうちに「失敗できない」などと思ってしまい、ストレスを抱いてしまうのです。

過度のプレッシャーは、肉体的な不調まで引き起こしてしまうもの。それゆえ、もう少し物事に対して、肩の力を抜いて気楽に臨むよう心がけましょう。そうすれば、気持ちが軽くなり、体調も良くなるに違いありませんよ。



Dを選んだあなた

今のあなたは心にゆとりがないのかもしれませんね。つまり、精神的な疲れがたまっており、それが肉体的な不調につながっている様子。

体調を崩しやすい状態から抜け出すには、とにかく精神的な疲れを癒やすことが大切になってきますよ。気を許せる友達と思う存分遊んだり、趣味の時間を充実させたりして、心を潤しましょう。そうすれば、体調面も徐々に改善するはず。

また、家族と一緒にのんびり過ごすのもオススメです。家族と離れて暮らしているのなら、実家に帰ってみてはいかがでしょう?



おわりに

いかがでしたか?

毎日の仕事や学校、人間関係はもちろん、コロナによってストレスを感じる人も多いですよね。

ストレスが溜まっていると感じたら、休息をとってくださいね。

