·ìÅüÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤â¡ª¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÂ®Êâ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯±¿Æ°¤·¤è¤¦

インターバル速歩の効果

インターバル速歩により、持久力の向上、体重や体脂肪の減少や、血糖値のコントロールなどさまざまな効果が明らかになっています。詳しく見ていきましょう。



2型糖尿病患者への効果

2型糖尿病患者を対象とした介入試験では、普通にウォーキングしたグループに比べ、インターバル速歩を行ったグループの方が血糖値の改善や体重の減少などがみられました。(※1)



試験では、普通歩行、インターバル速歩、どちらのグループも1回60分のウォーキングを週5回、4か月続けた結果を比較しています。結果を以下の通りにまとめました。

普通歩行に比べ、明らかに結果に違いが出ているのがわかります。普通歩行に比べるとインターバル速歩の方が負荷が高いため、このような結果の違いになったと考えられます。

インターバル速歩の行い方

普通のウォーキングよりも効果が期待できるインターバル速歩。では、どのように行うと良いのでしょうか。インターバル速歩の行い方は以下の通りです。



・まずは軽いストレッチで下半身を中心にカラダをほぐしておく

・ゆっくり歩きからはじめ、ゆっくり歩きと早歩きを3分ずつ繰り返す

・早歩きは「ややきつい」と感じる速さ(個人の最大体力の70%以上の早歩き)

・1日合計15分以上、週4日以上、5か月間以上続ける



ウォーキングの時間を設けなくても、毎日の通勤に取り入れてもOKです。1日15分でもいいのは、忙しい方にとっても取り組みやすい運動ですね。3分を測るために、腕時計があると便利でしょう。



ゆっくり歩きと早歩きを繰り返すだけで、普通のウォーキングよりも効果が期待できるインターバル運動。道具もいらず、いつからでも始められるのも魅力ですね。あすけんアプリでは歩数のチェックも可能です。数字として運動量が見える化すると、楽しく続けられますよ。ぜひ取り組みの参考にしてくださいね。



