カプコンは配信番組「バイオハザード・ショーケース - Janyary 2021」にて、『バイオハザード ヴィレッジ』を全世界で5月7日、日本では5月8日に発売すると発表した。あわせて題3弾となるゲームトレイラーが公開されている。

当初はPC、PS5、Xbox Series S/Xでの発売予定されていた同作だが、今回PS4とXbox Oneでもリリースされることが明らかに。PS4版はPS5版への無料デジタルアップグレードが可能なほか、Xbox One版もスマートデリバリーを通してXbox Series Xにて無料でプレイできる。

また全ハード向けには「デジタル デラックス・エディション」が提供される予定で、前作『バイオハザード7』に関連する追加コンテンツが多数もりこまれているという。パッケージ限定となる「コレクターズ エディション」には、さらにクリス・レッドフィールドのフィギュアやスチールブック、両面ポスター、アートブックが同梱される。このほか、前作『バイオハザード7』と最新作がセットになったデジタルバンドル版もリリースされるとのこと。

これらいずれかを予約した場合、ゲームプレイの序盤を助けてくれる限定特典として「武器パーツ ラクーン君」と「サバイバルリソースパック」が与えられる。またPS Storeでデジタル版を予約すると、『バイオハザード ヴィレッジ』のミニサウンドトラックがプレゼントされるという。

各タイトルの価格などの詳細は以下のとおり。

■商品名:バイオハザード ヴィレッジ

(カナ表記:バイオハザード(全角スペース)ヴィレッジ 英文表記:BIOHAZARD VILLAGE)

■発売予定日:2021年5月8日(土)

■対応ハード:PlayStation(R)5、 PlayStation(R)4、 Xbox Series X、 Xbox One、 PC(Steam)

■希望小売価格:

パッケージ版 ※パッケージ版はPlayStation(R)5、 PlayStation(R)4のみ発売

通常版:7,990円+税

コレクターズ エディション:28,790円+税

ダウンロード版

通常版:7,264円+税

デラックス エディション:8,173円+税 ※PC版のみ8,276円+税

バイオハザード ヴィレッジ&バイオハザード7 コンプリートバンドル:9,082円+税

トラウマパック(別売DLC):1,182円+税■ジャンル:サバイバルホラー

■プレイ人数:1人

■CEROレーティング:「D」(17才以上推奨)

※同時発売の「Z バージョン」は「Z」(18才以上のみ対象)

■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVE D.

■公式サイト: https://www.capcom.co.jp/biohazard/village/