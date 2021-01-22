毎日映画コンクール大賞は『MOTHER マザー』に決定 主演賞は森山未來＆水川あさみ
第75回毎日映画コンクールの受賞作品と受賞者が22日に発表され、大森立嗣監督の『MOTHER マザー』が日本映画大賞に輝いた。また男優主演賞を『アンダードッグ』の森山未來 、女優主演賞を『喜劇 愛妻物語』の水川あさみが受賞した。
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日本映画優秀賞は武正晴監督の『アンダードッグ』が受賞し、男優主演賞の森山、撮影賞の西村博光、録音賞の藤丸和徳、瀬川徹夫と合わせて最多4冠を獲得した。
俳優部門では、男優助演賞を『罪の声』の宇野祥平、女優助演賞を『朝が来る』の蒔田彩珠が受賞。スポニチグランプリ新人賞には『許された子どもたち』の上村侑と『37 セカンズ』の佳山明が輝いた。
表彰式は2月17日、めぐろパーシモンホールにて開催される。
＜第75回毎日映画コンクール受賞結果＞は以下の通り。
■日本映画大賞：『MOTHER マザー』（大森立嗣監督）
■日本映画優秀賞：『アンダードッグ』（武正晴監督）
■外国映画ベストワン賞：『パラサイト 半地下の家族』（ポン・ジュノ監督）
■男優主演賞：森山未來『アンダードッグ』
■女優主演賞：水川あさみ『喜劇 愛妻物語』
■男優助演賞：宇野祥平『罪の声』
■女優助演賞：蒔田彩珠『朝が来る』
■スポニチグランプリ新人賞（男性）：上村侑『許された子どもたち』
■スポニチグランプリ新人賞（女性）：佳山明『37 セカンズ』
■監督賞：河瀬直美『朝が来る』
■脚本賞：丸山昇一『一度も撃ってません』
■撮影賞：西村博光『アンダードッグ』
■美術賞：磯見俊裕、露木恵美子『ばるぼら』
■音楽賞：渋谷慶一郎『ミッドナイトスワン』
■録音賞：藤丸和徳、瀬川徹夫『アンダードッグ』
■アニメーション映画賞：『魔女見習いをさがして』（佐藤順一、鎌谷悠監督）
■大藤信郎賞：『音楽』（岩井澤健治監督）
■ドキュメンタリー映画賞：『れいわ一揆』（原一男監督）
■TSUTAYA プレミアム映画ファン賞・日本映画部門：『ミッドナイトスワン』
■TSUTAYA プレミアム映画ファン賞・外国映画部門：『TENET テネット』■田中絹代賞：梶芽衣子
■特別賞：大林恭子（映画プロデューサー）