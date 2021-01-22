¶âÍË¥í¡¼¥ÉSHOW!¤Ç¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡»þ·×¤¸¤«¤±¤ÎËàÅ·Ï°¡×¡¡2·î5Æü¤ËËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÊüÁ÷
¡¡¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡»þ·×¤¸¤«¤±¤ÎËàÅ·Ï°¡×¤¬¡¢2·î5Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥ÉSHOW!¡×¤ÇËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Î1997Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö»þ·×¤¸¤«¤±¤ÎËàÅ·Ï°¡×¤Ï¡¢¥³¥Ê¥ó¤¬Ï¢Â³ÇúÃÆ»ö·ï¤ËÄ©¤àÊª¸ì¡£·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏºÇ¹â·æºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤ºîÉÊ¤À¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷1000²ó¤ò·Þ¤¨¤ë3·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÈÅÁÀâ¤Î¿À²ó¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¿·¤¿¤ÊÀ©ºî¿Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¿·¤·¤¯ºî¤êÄ¾¤¹¡áºÆµ¯Æ°¡Ê¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ë¡É¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤ÇÊüÁ÷¡£¥ê¥Ö¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢2·î3Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Åö½é¤Î20Ç¯4·î17Æü¤«¤é¸ø³«±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥ºÂè24ºî¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡×¤¬¸ø³«¡£FBIÁÜºº´±¤ÇÁÀ·â¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ëÀÖ°æ½¨°ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÈÀÖ°æ°ì²È¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ë¡É¤ÎÆæ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2·î11Æü¡Á3·î4Æü¤Î3½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÀÖ°æ°ì²È¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡Èì¿§¤ÎÉÔºß¾ÚÌÀ¡×¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡»þ·×¤¸¤«¤±¤ÎËàÅ·Ï°¡×¤Ï¡¢2·î5Æü¤Ë¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥ÉSHOW!¡×¤ÇÊüÁ÷¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü1·î22Æü¤Î¸á¸å9»þ¤«¤é¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§ÇË¡×¡ÊTVÈÇ¡Ë¡¢Æ±·î29Æü¤Ë¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§Q¡×¡ÊTVÈÇ¡Ë¡¢2·î12Æü¤Ë¡Ö¥«¥¤¥¸¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£