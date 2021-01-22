Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ø»þ·×¤¸¤«¤±¤ÎËàÅ·Ï°¡Ù2·î5Æü¤Ë¶â¥í¡¼¤ÇÊüÁ÷¡ªËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó »þ·×¤¸¤«¤±¤ÎËàÅ·Ï°¡Ù¡Ê1997¡Ë¤¬¡¢2·î5Æü¤Ë¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥ÉSHOW!¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¤ÏËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£²óÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó »þ·×¤¸¤«¤±¤ÎËàÅ·Ï°¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Î1997Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ºî¡£Ï¢Â³ÇúÃÆ»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤äÍö¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ëµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤Ê¤É¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â·æºî¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î6Æü¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷1,000²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤â¿Ê¹ÔÃæ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡ÈÅÁÀâ¤Î¿À²ó¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÀ©ºî¿Ø¡¢µ»½Ñ¤Ç¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢2·î3Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Äº×Åµ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Ëµ¯¤¤¿ÙÇÃ×»ö·ï¤Ë¥³¥Ê¥ó¤¬Ä©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÂçÆâ·¼Êå¡Ë