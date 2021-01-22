¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸25Ç¯¤Ç½é±Ç²è¼ç±é¡¡ºÇ°¦¤ÎÌ¼¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯ËÒ»ÕÌò
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ê44¡Ë¤¬¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸25Ç¯¤Ë¤·¤Æ½é¤Î±Ç²è¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬22Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁüºî²È¡¦¶â°æ½ã°ì»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥À¥Ç¥£¡Ù¡£°ì»ù¤ÎÉã¤ÇËÒ»Õ¤ò±é¤¸¤ë¥à¥í¤Ï¡ÖÅÏ¤µ¤ì¤¿ÂæËÜ¡£2»þ´Ö¸å¤Ë¡Ø¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÇ¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Á¤ã¤é¥¦¥£¥ë¥¹¤Î¤¿¤á»£±Æ¤â±ä´ü¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î±Ç²èÀ©ºî¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¸ø³«¤Ïº£½©¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¿·²ò¼á¡¦»°Ô¢»Ö¡Ù¤Ç¤Ï½ô³ëÎ¼¤ò±é¤¸¤¿¥à¥í¥Ä¥è¥·
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¶â°æ»á¤¬¡¢2016Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂè2²ó¡ØTSUTAYA CREATORS¡ÇPROGRAM¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±þÊçÁí¿ô422ºîÉÊ¤«¤é½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´ë²è¡£13Ç¯¤Ë·à¾ìÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò½é´ÆÆÄ¤·¤¿¶â°æ»á¤Ï¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¡¢DISH//¤Î³Ú¶Ê¡ÖÇ¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡ØÇ¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢HuluÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¿Miss Sherlock¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÚÀî¿¿¼Â»á¤È¶¦Æ±µÓËÜ¤Ç±Ç²è²½¤¹¤ë¡£
¡¡¥à¥í¤Ï¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¿·²ò¼á¡¦»°Ô¢»Ö¡Ù¤ä¡Ø¶äº²¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢º£Ç¯1·î»þÅÀ¤ÇÎß·×44ËÜ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¡¢¥à¥í¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¸æÆ²°ìÃË¡Ê¤ß¤É¤¦¤«¤º¤ª¡Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ëËÒ»Õ¤Ç¡¢ºÊ¤òÁá¤¯¤ËË´¤¯¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤Î°ì»þ¤ÎÉã¡£¿µ¤Þ¤·¤¯¤â¹¬¤»¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ°¦¤ÎÌ¼¤¬ÉÂµ¤¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤ì¤µ¤ì¤ë¡£±¿Ì¿¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âµß¤ª¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡¢¤ª¿Í¹¥¤·¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÉã¿Æ¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¢£¥à¥í¥Ä¥è¥·¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÉã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌò¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÉã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤¿ÂæËÜ¡£2»þ´Ö¸å¤Ë¡Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Á¤ã¤é¥¦¥£¥ë¥¹¤Î¤¿¤á»£±Æ¤â±ä´ü¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²èÀ©ºî¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉã¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤«¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Ç¤¹
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È
¡¦¶â°æ½ã°ì´ÆÆÄ
¿Í¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹±Ç²è¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¥à¥í¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤À¤±¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤â¤È¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ä¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥à¥í¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°¦¡×¡£µÓËÜ¤Ë4Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î±Ç²è¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥à¥í¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥À¥Ç¥£¡×¤¼¤Ò¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦±ó»³ÂçÊå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
ËÜºî¤Ï¶â°æ´ÆÆÄ¤¬TSUTAYA CREATORS¡ÇPROGRAM¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²¹¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤ò¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î½é¼ç±éºîÉÊ¤È¤·¤¿¤¤¤ÈÇ®¤¯±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥³¥í¥ÊÂè°ìÇÈ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç»£±Æ¤ò±ä´ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤ÎÁÓ¼º´¶¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¿´ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ë½¸¤·¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤òËÂ¤®¡¢ËüÁ´¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Ã¯°ì¿ÍÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â»ö¸Î¤â¤Ê¤¯»£¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬ÂçÊÑ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¼¾å¸ø°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¥à¥í¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Èà¤Î±Ç²è½é½Ð±éºî¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ°ÊÍè15Ç¯¤ò±Û¤¨¤ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢2019Ç¯¤Î¤µ¤Ì¤±Ç²èº×¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ïºþ¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥À¥Ç¥£¡Ù¤ÎÂæËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò±Ç²è½é¼ç±éºî¤Ë¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤ÎÂæËÜ¤ò¥à¥í¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥à¥í¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸»à¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Âêºà¤ò°·¤Ã¤¿µÓËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¼«ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë´í¤¦¤µ¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Ê¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬´ÑµÒ¤Ê¤é±Ç²è´Û¤Ç·ø¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤ò´Þ¤ó¤À¾å¼Á¤ÊÊª¸ì¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò»ÅÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢°ìÃËÌò¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤È¾Ð¤¤¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇÐÍ¥¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¥à¥í¥Ä¥è¥·¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤·¤«ËÍ¤ÎÆ¬¤Ë¤ÏÉâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´î·à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥à¥í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ç¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥à¥í¤µ¤ó¤Ë¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¸«¤»Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£