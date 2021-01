『スター・トレック：ピカード』シーズン2の展開はどうなる？パトリック・スチュワートが語る

『新スター・トレック』のジャン・リュック・ピカード艦長のその後を描く米CBS All Accessのスピンオフドラマ『スター・トレック:ピカード』。本シリーズにピカード役で続投したパトリック・スチュワートが、シーズン2の展開について語った。(※本記事は、『スター・トレック:ピカード』シーズン1の重要なネタばれを含むのでご注意を!)

シーズン1で、脳に異常をきたしたピカードが息絶えるが、"ゴレム"と呼ばれるアンドロイドに意識を移し生き返る。パトリックは米Gold Derbyのインタビューに答え、その予想外の展開とシーズン2で何が起きるのかコメントした。

「(共同クリエイターのアキヴァ・)コールズマンとショーランナーのテリー・マタラスと脚本について話し合っているときに、疑問を投げかけたんだ。彼らが私の命を救ったときに、何をしたのか正確に知りたかったんだ。ゴレムがピカードの性格や行動に影響を及ぼす可能性があるのかとね。二人はその可能性はないと感じているようだったが、他に選択の余地もあるから。それに、シーズン2に導入されている別の人間的な側面もあるんだ。その点について話すことは許されていないんだが、ゴレムはかなりの影響を与えると思う」

また、シリーズは遥か未来が舞台となっているが、シーズン2では現代で起きている問題も反映されているとパトリックは続けている。「『ピカード』のシーズン2に取り組んでいる現在、少し変化が起きて、私たちを取り巻く世界は以前ほど穏やかで忍耐強く、民主的ではなくなってしまった。非常に現代的な問題がある。番組がヨーロッパや北米の政治に完全に同調しているわけではないが、(シーズン1で)物事が上手くいかなかったという感覚があり、ピカードたちはその点を再び軌道に戻す必要がある。その展開が、視聴者に有益な影響を与えることを願っている。私たちは人々に説教するのではなく物語を伝えていて、それが仕事だ。その感覚が伝わるとよいのだが、世界には問題があり不公平が存在しているから、可能ならばそれを解決しなくちゃならない」と、ネタばれを避けつつシーズン2の方向性を語った。

世界で起きている問題が反映されているというシーズン2の配信開始日は、現時点では発表されていない。3月3日(水)にDVDレンタル開始、ブルーレイ&DVDが発売される。(海外ドラマNAVI)

